RHEINBERG (jb) Die letzte Schulwoche vor den Osterferien begehen die angehenden Abiturienten des Amplonius-Gymnasiums traditionell mit der "Crazy Week", der verrückten Woche. Tag für Tag gibt es ein anderes Motto und entsprechende Kostümierungen.

Nach "Kindheitshelden" am Montag und "Oktoberfest" am Dienstag hatten gestern die Hippies das Sagen auf dem Schulhof. Im Flower-Power-Love-and-Peace-Look wurden Würstchen und Popcorn verkauft, auch ein Tanz wurde aufgeführt. In den Pausen und nach der Schule lief Musik auf dem Schulhof. Heute endet die Crazy Week mit dem "Asi-Tag". Danach hoffen die 123 Schüler, dass sie morgen ihre Zulassung fürs Abitur bekommen. Nach den Osterferien beginnt dann die Klausurphase. Am 11. April geht es im Bereich Naturwissenschaften/Biologie los.

