Xanten: Nabu organisiert Mitmachaktion "Sauberes Xanten"

Seit Jahren gehört es in vielen Dörfern und Gemeinden rings um Xanten zum festen Programm, den Ort und das nahe Umland im Frühjahr von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien und so das Landschaftsbild zu verschönern.

Auch der Naturschutzbund (Nabu) setzt sich für eine saubere Umwelt und eine intakte Natur ein. Daher ruft der Ortsverband Xanten die Bevölkerung auf, die Aktiven bei der ersten Müllsammelaktion in Xanten zu unterstützen. Treffen ist am Samstag, 4. März, um 9.30 Uhr am Hafen Xanten.

Die Aktion findet bei jedem Wetter statt. Bürgermeister Thomas Görtz hat seine Teilnahme bereits zugesagt. Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe und, soweit vorhanden, Müllzangen und Warnwesten. Einige Müllzangen werden vom DBX zur Verfügung gestellt. Ebenso werden Müllsäcke und ein Container gestellt, um den Unrat zu entsorgen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Müllmeldungen unter 02804 8264.

Quelle: RP