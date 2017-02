Xanten: Neue Heimat für Funde aus der Römerzeit

Die Hauptverwaltung des Archäologischen Parks Xanten ist komplett barrierefrei und bietet beste Arbeitsmöglichkeiten Von Heinz Kühnen

Die Tür des Aufzugs schließt sich im Erdgeschoss lautlos. Die Zeit vergeht. Irgendwann geht das Tor wieder auf, und der Besucher kann im ersten Obergeschoss in den Gang hinaustreten. Oder rollen. Denn der ruckelfreie Lift gehört zum umfangreichen, völlig barrierefreien Konzept der neuen Hauptverwaltung des Archäologischen Parks Xanten (APX). Alle Angaben in den Fluren oder an den Wänden gibt es für Sehbehinderte auch in Brailleschrift, die Flure und Türen sind breit genug für Rollis. Und die Hälfte der Waschanlagen für neue Funde können auch kleine Wissenschaftler benutzen. "Alberich" aus dem Münsteraner Tatort lässt grüßen.

APX-Direktor Dr. Martin Müller führt persönlich durch sein neues Reich, in das zumindest die Mitarbeiter gerade eingezogen sind. Der Umzug mit den Funden von der Trajanstraße dauert noch eine Weile.

17 Millionen Euro hat der Neubau am Erprather Eck gekostet, das heute der besseren (Navi-)Erreichbarkeit wegen der Bahnhofstraße zugeordnet ist. Flach - lediglich mit Erd- und einem ersten Obergeschoss ducken sich die Gebäude in den Bereich des Westteils der alten Colonia Ulpia Trajana, in dessen Boden die Wissenschaftler vor dem Neubau unerwartet fündig wurden. Eine riesige Halle neben einem mit einer Befestigungsmauer umgebenen eigenen Bezirk samt zwei eigener Toranlagen haben sie entdeckt. "Das war bis dahin völlig unbekannt", sagt Müller. Möglicherweise habe es sich um einen militärischen Bezirk und um ein Gildehaus samt Wohnbebauung gehandelt. Die Geoprospektion habe für einen derartigen Komplex aber überhaupt keine Hinweise gegeben.

Erst nach dem Abschluss der fünfjährigen Grabungsarbeiten konnte im Jahr 2014 mit dem Neubau begonnen werden, der nach den neuesten Standards ausgestattet ist: Das Niedrigenergiehaus wird mit Erdwärme geheizt. Dreischeibenglas, Miniheizkörper, begrünte Flachdächer und LED-Licht bieten den 70 Mitarbeitern in ihren jeweiligen Bereichen angenehme Arbeitsbedingungen. Die einzelnen Bereiche seien in Zusammenarbeit mit LVR-Architektin Katja Reith exakt auf die Arbeitsabläufe abgestimmt - von der Anlieferung der Funde übers Waschen und die Bestimmung bis zur Dokumentation und der Einlagerung - alles ist stimmig und selbst für den Laien nachvollziehar. Die alten Holzkisten aus dem Magazin an der Trajanstraße haben wegen der Ungeziefer-Gefahr ausgedient. Vier Jahre lang haben die Wissenschaftler die Funde in rote Plastikkisten umgepackt, und dabei, so Müller, "auch ein paar Fehler entdeckt". Im neuen Magazin, in dem bis zu 30.000 Kisten Platz finden können, sind selbst die Wände mit Lehmputz und Klimaanlage darauf ausgelegt, dass Temperatur und Feuchtigkeit immer gleich bleinem und ein Klima herrscht, in dem nichts zerstört wird. Wie von Geisterhand bewegen sich die elektronisch gesteuerten großen Regale, die am Abend nach Dienstschluss für die bessere Durchlüftung automatisch auseinanderfahren. Steinfunde werden in einem geräumigen Hochregallager untergebracht. Organische Funde können bei minus 30 Grad Celsius schockgefroren und dann in riesige Kühlapparaturen bis minus 18 Grad gelagert werden. Grabungsdokumente werden feuersicher untergebracht. Und alles ist auf deutlichen Zuwachs angelegt. Die Bibliothek zum Beispiel mit ihren derzeit gut 16.000 Büchern. Oder das Magazin. Das hat einen Puffer von geschätzt fünf Jahren. Und wenn es einmal in der Verwaltung zu eng wird, kann ein Trakt des derzeit 6500 Quadratmeter umfassenden Bauwerks auch noch einmal im "Querriegel" um ein ganzes Stockwerk aufgestockt werden. Auch die Laboreinrichtung entspricht von der Absauganlage bis zur Entsalzung und den beim Umgang mit Chemikalien jederzeit erreichbaren Duschen höchsten Standarts. "Sensationelle Arbeitsbedingungen", lobt Martin Müller bereits jetzt in der Eingewöhnungsphase. Das gilt auch für zwei Gästezimmer für Doktoranden, die hier teils monatelang forschen. Sie dürfen umsonst im neuen APX-Gebäude wohnen. "Letztendlich sparen wir Geld", so der APX-Chef. Eine einzige Dissertation über die alten Römer in Xanten entspreche einer geldwerten Leistung von 250.000 bis 400.000 Euro.

Apropos Geld: Weitere 6,9 Millionen Euro will der LVR in ein angrenzendes Entdeckerforum stecken, in dem Gruppen Archäologie gemeinsam erleben sollen. Die Planungen laufen, eine Landesförderung ist beantragt. Wenn alles gut geht, sollen die Arbeiten 2019 beginnen und 2021 beendet sein.

Derweil wird natürlich auch weiter geforscht. An der alten Stadtmauer zum Beispiel, die einmal rekonstruiert werden soll. Und demnächst im Boden in Sichtweite des neuen Klinkerbauwerks: Da könnte, so Martin, ein Matronentempel zum Vorschein kommen.

