Sonsbeck: Neues Infoportal zum Thema Energiesparen

Alpen und Sonsbeck bieten auf ihren Internetseiten gemeinsam mit der RWE-Tochter innogy kostenlose Tipps. Von Alpen/sonsbeck, 29.11.2016

Alpen und Sonsbeck bleiben beim Thema Energieeffizienz Vorreiter. Gemeinsam mit den Gemeinden hatte die RWE-Tochter innogy bereits das Projekt Flugthermografie-Befliegung mit anschließenden kostenlosen Energieberatungen und einen Fördermittelworkshop initiiert. Jetzt folgt ein weiterer Schritt für den Klimaschutz.

FOTO: Fischer Armin

Viele Bürger möchten durch Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen ihre Heiz- und Stromkosten senken und somit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dabei können vielfach Fördergelder in Anspruch genommen werden, doch vielen ist nicht klar: Welche Möglichkeiten gibt es? Und: Was muss ich genau tun? Alpen und Sonsbeck bieten ihren Bürgern deshalb jetzt auf den jeweiligen Homepages (www.alpen.de und www.sonsbeck.de) unter dem Link "Energieeffizienz für Bürger" einen neuen Service an, der sich richtig lohnen kann: Ein Informations- und Beratungsangebot.

FOTO: RP-Fotos (2) arfi (Archiv)

Der neue Service bietet umfassende Informationen und eine Beratung rund ums Bauen, Modernisieren und Energiesparen sowie die entsprechenden Fördermöglichkeiten. Konkret erhalten die Bürger Auskunft über Fördergelder und über die Fördergeld-Beschaffung. Zudem steht ein leicht zu bedienender Energiesparrechner zur Verfügung. Auch sind zur besseren Illustration mehrer Filme über das Energiesparen hinterlegt. Über das Portal gibt es einen Zugang zu mehr als 6000 Bau- und Modernisierungsförderungen; eine permanente Aktualisierung ist gewährleistet, heißt es bei innogy. Das Infoportal soll auch den Fachhandwerkern die Beratung ihrer Kunden erleichtern, ergänzt Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt. Fachleute können im Bedarfsfall zu den geeigneten Programmen beraten und bei der Umsetzung des Förderantrags helfen. Schließlich soll nicht nur so viel Energie wie möglich eingespart werden: Auch die Kosten lassen sich durch optimale Ausnutzung der Fördermöglichkeiten erheblich reduzieren. innogy unterstützt die Initiative in Alpen und Sonsbeck und möchte so dazu beitragen, dass vorhandene Energieeinsparpotenziale ausgenutzt werden.

Alpens Bürgermeister Thomas Ahls rät allen Bürgern, sich über diesen neuen Service zu informieren. "Ein Großteil der Energie wird in Privathaushalten verbraucht. Da liegt ein riesiges Einsparpotenzial!" sagt Ahls. "Erhöhter Wohnkomfort, steigende Energiepreise und damit verbundene Energiearmut sind dabei ebenso wichtige Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit." Luuk Masselink, Klimaschutzmanager der Gemeinde Alpen, stimmt zu: "Es gibt viele Fördermöglichkeiten; diese sind aber oft schwer zu finden. Da bietet dieser Service mit einer aktuellen Übersicht eine erste Anlaufstelle. Energiesparen lohnt sich!"

Für Fragen rund um das Thema Infoportal und Klimaschutz stehen auf Seiten der Gemeinde Alpen Luuk Masselink (Tel.: 02802 912-610) und bei der Gemeindeverwaltung Sonsbeck Georg Tigler (Tel.: 02838 36160) zur Verfügung.

Quelle: RP