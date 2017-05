später lesen Tödlicher Unfall in Xanten Nordwestbahn rammt Auto an Bahnübergang 2017-05-05T12:26+0200 2017-05-05T16:19+0200

An einem unbeschranktem Bahnübergang in Xanten-Birten hat am Freitagvormittag ein Zug ein Auto erfasst und mehrere hundert Meter mitgeschleift. Der 80-jährige Autofahrer überlebte den Unfall nicht. Die 21 Passagiere im Zug RB 31 von Duisburg nach Xanten und der Lokführer blieben unverletzt. Von Dirk Möwius