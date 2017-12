später lesen Sonsbeck Pfadfinder verteilen das Friedenslicht 2017-12-21T18:28+0100 2017-12-22T00:00+0100

Alljährlich wird das Friedenslicht als Symbol für mehr Frieden von Betlehem auch an den Niederrhein gebracht, von wo es in Aussendungsgottesdiensten weitergegeben wird. Die Sonsbecker Pfadfinder (DPSG) laden für heute, Freitag, 22. Dezember, um 18 Uhr zum Friedenslichtgottesdienst in die Pfarrkirche St. Maria Magdalena ein.