Sonsbeck: Pfadfinderinnen feiern mit kleinen Narren

Lena Borgards und ihre Schwester Hanna aus Sonsbeck haben sich schon als Kinder mit dem närrischen Virus infiziert. Und auch heute noch ist der Kinderkarneval ein fester Termin in ihrem Kalender. Von Rita Hansen

Als Grundschülerin besuchte Lena Marie Bongards die Ganztags-Betreuung. Dort wurde sie auf die Kindersitzung aufmerksam. Auch auf die Möglichkeit, dabei selber aufzutreten. Im ersten Jahr schaute sie sich das bunte Treiben auf der Bühne lieber noch aus der Zuschauerperspektive an. Im nächsten Jahr präsentierte die junge Dame, die auch als Poetry-Slamerin Bühnenpräsenz zeigt, bereits mit Freundinnen einen Tanz. Bis sie aus Altersgründen aus der Zielgruppe der Sitzung fiel, war Lena Marie Borgards Jahr für Jahr aktiver Teil des närrischen Bühnenprogramms.

Im Jahr nach dem Ausstieg war der damalige Teenager trotzdem wieder im Kastell dabei. "Man hat uns Pfadfinder damals gefragt, ob wir bei der Veranstaltung nicht kellnern wollen", erinnert sich die Sonsbeckerin. Die damaligen Pfadis, die Gruppenstufe der 13- bis 16-Jährigen, planten eine Reise zum Pfadfindergroßlager "Jamboree" in Japan und nahmen den Job zur Finanzierung der weiten Reise sehr gerne an. Seither sind die Scouts alljährlich mittendrin, wenn es wieder heißt: "SoLaHa Helau!"

Die inzwischen 18-jährige Sonsbeckerin ist nicht nur eine begeisterte Pfadfinderin. Sie tanzt auch gerne. Begonnen hat sie mit dem Videoclip-Dancing unter der Leitung von Katrin Geißdorf. "Als sie aufgehört hat, habe ich die Gruppe übernommen", erzählt die Gymnasiastin. "In diesem Jahr haben mich meine Mädels angesprochen, ob sie beim Kinderkarneval tanzen können." Den Ball griff Lena Marie Borgards gerne auf und meldete die Tanzgruppe an.

So wird sie am Freitag, 24. Februar, in vielen Rollen im Kastell aktiv sein. Wie gewohnt werden die Pfadfinder, inzwischen sind sie Rover, die Versorgung der jungen Karnevalisten übernehmen. Zugleich ist Lena Marie Borgards als Trainerin ihrer Tanzmädels vor Ort und steht eventuell mit den Rovern, wie in den vergangenen Jahren auch, mit einem spontanen Showact auf der Bühne.

Die angehende Abiturientin, die nach ihrem Abschluss einen Freiwilligendienst in England plant, findet, dass der Kinderkarneval in elternfreier Zone für die kleinen Narren pädagogisch wertvoll ist. "Bei den Zügen sind auch Erwachsene und Jugendliche, da stehen die Kinder nicht so im Vordergrund. Beim Kinderkarneval haben die Kinder drei Stunden, in denen sie einmal ganz unter sich sein können. Zudem wachsen sie so früh in den Sitzungskarneval rein und engagieren sich dann vielleicht auch später auf der Bühne."

Daher gefällt es die 18-Jährigen besonders, dass es sich im Laufe der Jahre eingebürgert hat, dass ein Kind mitmoderiert. In ihren Augen hat sich auch das Engagement der Darsteller gewandelt. "Die müssen nicht mehr gefragt werden, ob sie auftreten wollen. Die planen das längst." Die Begeisterung der Kinder sei gleich geblieben. Ganz wichtig dafür: "Das Auf-den-Tischen-tanzen gehört einfach dazu." Dafür räumt sie hinterher gerne auf.

