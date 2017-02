Xanten: Platz für junge Familien im Neubaugebiet Wardt

Die Zufahrt zur Wasserski-Anlage inklusive Parkplatz in Wardt bleibt trotz des Neubaugebietes erhalten. Das machten jetzt Dezernent Niklas Franke und Xantens Stadtplanerin Christina Kutschaty in einer sehr gut besuchten Bürgerversammlung deutlich, in der die Wardter über das neue Baugebiet - ehemaliges Nibelungenbad nebst Parkplatz - informiert wurden. Hier bekommt auch die Freiwillige Feuerwehr ihr neues Domizil (wir berichteten).

"Sie machen die ganze Natur kaputt", kritisierte eine Bürgerin. Das irritierte Stadtplanerin Kutschaty: "Natur? Wir haben hier eine Brachfläche, vollständig versiegelt durch einen großen Parkplatz." Einigen Wardtern erschien das geplante Baugebiet doch recht kleinteilig parzelliert, andere konnten sich mit den drei geplanten Mehrfamilienhäusern nicht so recht anfreunden. "Der Bedarf ist da, Mehrfamilienhäuser sind dringend notwendig. Wir haben Defizite im Bereich ,bezahlbarer Wohnraum'", so Bürgermeister Thomas Görtz.

Sind die Mehrfamilienhäuser frei finanziert? Sollen dort Eigentumswohnungen entstehen? "Das muss man sehen", so Franke, "wir verkaufen die Grundstücke nur." Für einen Wardter rochen die Mehrfamilienhäuser nach Exklusiv-Wohnungen: "Eine Wohnung oben, mit Blick über die Südsee Richtung Dom, das kann sich doch kein älterer Mensch leisten."

Ob man auch an ein Mehrgenerationenprojekt gedacht habe? Das sei vorstellbar, wenn es einen Bauträger gibt, der das in Angriff nehme. Ob jetzt wegen des neuen Feuerwehr-Standortes die beiden "Schikanen" auf der Straße Am Meerend wegkämen, wollte ein Wardter wissen. Das Hindernis kurz vorm Ortseingang auf jeden Fall, so Franke. Welchen Lärm denn die Lärmschutzwand abhalten soll, fragte eine Bürgerin - ob es vielleicht der von den Oktoberfesten sei? "Den vom Strandbad", so Christiana Kutschaty. Allerdings steht noch nicht fest, ob sie überhaupt gebaut werden muss. Das Ergebnis eines Lärmschutzgutachtens steht noch aus.

Sie höre immer nur von Wohnraum für ältere Menschen - man solle auch an junge Familien denken und ihnen die Möglichkeit geben, relativ preiswert an ein Häuschen zu kommen. Das tue man doch, argumentierten Franke und Kutschaty: "Zwölf Doppelhaushälften und 13 Einfamilienhäuser, das ist für junge Familien doch ganz schön viel." Die Stadt möge doch unterschiedliche Grundstücksgrößen anbieten und auch das Thema Parkflächen nicht aus dem Blick verlieren - Franke und Kutschaty versprachen, beide Vorschläge mit in die Detailplanung zu nehmen.

(jas)