später lesen Xanten Protest gegen Baumfällungen in den Wallanlagen Teilen

Twittern





2017-01-23T17:53+0100 2017-01-24T00:00+0100

Anonymer Protest gegen den Kahlschlag in den Wallanlagen. Am Wochenende wurden zahlreiche Schreiben oder gemalte Bildern an den Überresten der Bäume angebracht.