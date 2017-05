später lesen René Schneider, SPD 2017-04-28T18:02+0200 2017-04-29T00:00+0200

Dass René Schneider Politiker geworden ist, hat mit dem "ewigen" CDU-Kanzler Helmut Kohl zu tun. Als Schneider 1996 das Abi machte, war Kohl schon 16 Jahre lang im Amt. "Ich hatte die Nase voll", sagt der heute 40 Jahre alte Kamp-Lintforter. Er wollte einen Wechsel. "Und ich wollte Wahlkampf machen." Gelegenheit dazu bekam er bald nach seinem Eintritt in die SPD 1997. Im Bund trat Gerhard Schröder als SPD-Kanzlerkandidat an, und Schneider wurde für den Bundestagskandidaten Peter Enders aktiv. Schon bald war Schneider Juso-Vorsitzender, und 1999 kandidierte er erfolgreich für den Stadtrat. Im Landtag ist Schneider seit 2012. "Politik, das ist Organisation und Kommunikation", sagt der Diplom-Journalist und Redakteur. Beides liegt ihm. Und es sei oft gut, "verschiedene Fäden in der Hand zu halten". Nicht zuletzt deshalb sei er auch SPD-Vorsitzender in Kamp-Lintfort und im Kreis. Politik sei auch der Versuch, Dinge "richtig bombig zu machen". Wobei er zugibt: "Es ist schwer, immer das Vernünftigste zu entscheiden." Dennoch sei zuletzt im Land viel richtig gemacht worden.