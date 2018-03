Das Pesthäuschen Geschichte: Auch wenn der Name es vermuten lässt, Kranke wurde in dem Pesthäuschen wohl niemals gepflegt. Das dreistöckige Backsteintürmchen war vielmehr ein ehemaliges Gartenhaus und stammt aus dem Jahre 1591. Der Maler Gustav Ruhnau, nach dem in Xanten auch eine Straße benannt wurde, lebte etwa 30 Jahre in dem Türmchen.... mehr

Das Pesthäuschen Geschichte: Auch wenn der Name es vermuten lässt, Kranke wurde in dem Pesthäuschen wohl niemals gepflegt. Das dreistöckige Backsteintürmchen war vielmehr ein ehemaliges Gartenhaus und stammt aus dem Jahre 1591. Der Maler Gustav Ruhnau, nach dem in Xanten auch eine Straße benannt wurde, lebte etwa 30 Jahre in dem Türmchen. 2013 wurde es vollständig renoviert. Besonderheiten: Auf drei Etagen ist dort Platz für zwei Personen. Es ist klein, es ist eng, genau das macht den Charme dieser Ferienwohnung aus. Große Gäste müssen ab und an den Kopf einziehen. weniger