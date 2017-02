Xanten: Schüler lernen einen Monat lang Kenia kennen

Vier Stiftsgymnasiasten werden als "Welt: Klasse"-Team beim Macadamia-Nuss-Anbau helfen und das Leben auf dem Land und in der Hauptstadt des afrikanischen Landes kennenlernen. Von Hildegard van Hüüt

Sie heißen Gina Crain, Aneke Peerenboom, Mats Neumann und Jona Sandström. Sie sind 15 Jahre alt, kommen aus Menzelen, Uedemerbruch, Marienbaum sowie aus Xanten und sind seit August engagierte Schüler in der Einführungsphase, also der Jahrgangsstufe 10. Klasse am Städtischen Stiftsgymnasium Xanten (SSGX). Im Herbst werden ihre Schulbücher jedoch geschlossen bleiben. Denn dann wagt die Schülergruppe, das zu tun, was bereits sechs andere Gruppen am Stiftsgymnasium vor ihr gemacht haben: Sie wird als "Welt:Klasse"-Team vier Wochen nach Kenia fahren.

20 Schüler hatten sich im November um eine Teilnahme an dem "Hilfe zur Selbsthilfe"-Projekt der "Stiftung Welt:Klasse" beworben. Gina, Aneke, Mats und Jona gehörten zu den zwölf, die zu einem Bewerbungsgespräch in englischer Sprache eingeladen wurden und sich letztendlich als die geeignetsten Kandidaten erwiesen haben.

Vier Wochen lang werden die vier Jugendlichen in Kenia leben, die erste und die letzte Woche bei ihrem Guide Anthony Ngondi in Nairobi, dazwischen in Gastfamilien am Mount Kenia. Dort werden sie weniger als Touristen unterwegs sein, als vielmehr das Leben der Kleinbauern im kenianischen Berggebiet in intensiv kennenlernen.

Dieses Kennenlernen ist, was den Aufenthalt der jungen Menschen in besonderem Maße ausmacht. Es ist mit großem Einsatz verbunden, denn sie werden gemeinsam mit den Familien deren Alltag teilen, mit den Bauern auf die Felder gehen und Macadamia-Nussbäume anbauen.

Nach ihren Zielen befragt, ließen die vier wissen: "Wir möchten mit den Menschen am Mount Kenia viele Macadamia-Bäume pflanzen und sie auch durch den Verkauf der Nüsse nachhaltig unterstützen." Der Wunsch nach erfolgreicher gemeinsamer Arbeit auf den Feldern geht für die Jugendlichen natürlich auch einher mit der Hoffnung, aus Ostafrika mit einem Schatz an vielen neuen Erfahrungen heimzukehren.

Sie hoffen, dass sie den Menschen in Kenia auf Augenhöhe begegnen können, sie viele prägende Dinge erleben und einen tiefen Einblick in eine für sie völlig fremde Kultur gewinnen. Deshalb gehören der Besuch eines klassischen Marktes und der einer Schule im Außenbezirk des Slums sowie die Mitfeier eines Gottesdienstes zum Programm von Gina, Aneke, Mats und Jona.

Auf dem Programm stehen ebenfalls der Besuch einer von den Macadamia-Farmern erbauten Anlage, in der Kleinbauern die Nüsse knacken können, und die Teilnahme an einer Safari. Doch bevor die Reise in das afrikanische Land losgehen kann, müssen die Schüler eine Menge Geld verdienen. Denn der Flug und der Aufenthalt kostet die Schülergruppe insgesamt 8.400 Euro.

In den vergangenen Monaten haben die vier deshalb bereits viele Verkaufsaktionen gestartet. Eine davon war der Verkauf von Waffeln und Macadamianüssen beim Künstler-Herbstmarkt im Rathaus Ende des vergangenen Jahres. Auch beim Konzert der Musiker am Stiftsgymnasium im Sonsbecker Kastell sind Gina, Aneke, Jona und Mats tätig geworden. Spenden von Privatpersonen und Organisationen tragen ebenfalls zur Finanzierung der hohen Projektkosten bei. Dankbar hörte man die jungen Damen sagen: "Die letzten Teams wurden zum Beispiel vom Lions oder Rotary Club unterstützt. Als Gegenleistung haben unsere Mitschüler von ihrem Aufenthalt in Kenia berichtet."

Betreut wird die Schülergruppe durch das Lehrer-Team Dagmar Roters, Kornelia van Stephaudt und Axel Fuhrmann. Diese leisten nicht nur während der Finanzierungsphase wichtige Hilfen, sondern haben die Gruppe auch mit ausgewählt. Sie sind Ansprechpartner während des Aufenthalts der Schüler in Kenia und sie moderieren auch eine Video-Live-Schaltung aus Kenia.

Wie lebendig das Auslandspraktikum in die Schulgemeinschaft integriert ist, ließ die Schülergruppe am Ende des Interviews erkennen: "Auf unserer Schulwebsite wird ein monatlicher Blog über die Geschehnisse in der Vorbereitungsphase veröffentlicht. In der Zeit unseres Auslandaufenthalts werden wir diesen fortführen, dann jedoch täglich."

Quelle: RP