Xanten: Seit 40 Jahren Karneval für Senioren

Auch nach vier Jahrzehnten ist der Enthusiasmus ungebrochen: Ein eigener Ausschuss der St.-Viktor-Gemeinde sorgt immer wieder für Stimmung in der Gaststätte Zum Amphitheater. Von Peter Kummer

Für Altweiber lädt der Seniorenausschuss von St. Viktor Birten zum 40. Mal zu seiner Karnevalssitzung ein. "Wir haben immer rund 100 Besucher. Die Resonanz ist konstant", freut sich der Vorsitzende Harald Reis darüber, dass die Jubiläumsveranstaltung "Zum Amphitheater" nichts an Anziehungskraft verloren hat. Mit seinen sieben Mitstreitern aus dem Ausschuss hat er wieder ein gut vierstündiges Programm erarbeitet.

1972 hatte der Ausschuss schon die Idee einer eigenen Weihnachtsfeier in Birten für Senioren aus der Taufe gehoben, einige Jahre später tauchte dann die Frage auf: "Mag gej ock wat bey de Karneval?" Alteingesessene setzten sich zusammen und planten ihre erste eigene Veranstaltung für die jecken Tage. "Wir hatten den Wunsch, etwas für die alten Menschen zu machen", so Reis.

Lange Zeit wurde in die Gaststätte "Weißer Schwan" eingeladen. 1993 nach dem Brand dort auf den Hof von Holland und nun seit knapp zwei Jahrzehnten zum Amphitheater. "Zuerst zählten wir etwa 30, 35 Besucher", erinnert sich Reis. Damals richtete sich die Karnevalssitzung an Menschen im Rentenalter, inzwischen jedoch sind alle ab 55 eingeladen. Und alle meint auch alle. Weder muss man katholisch sein, noch in Birten wohnen, wenn man die närrische Sitzung besuchen möchte.

Damit möglichst viele kommen können, bietet der Seniorenausschuss einen Shuttleservice an, der die Gäste abholt und hinterher auch wieder nach Hause bringt. Spenden und eigene Finanzierung decken die Ausgaben zum Beispiel für die wechselnde Saal-Dekoration. "Wir haben alle zwei Jahre ein neues Thema. 2017 ist es Spanien", berichtet Brigitte Greeven, die in den Anfangsjahren mit der Familien-Band aufgetreten ist.

Entsprechend tritt der achtköpfige Ausschuss selbst auch in passenden Kostümen auf, selbst kreiert und genäht. Auch das Programm ist in Eigenregie geschrieben und einstudiert. "Jeder macht sich das Jahr über Gedanken", sagt Brigitte Greeven. "Man hört sich ständig um und dann entwickeln wir unsere eigenen Sachen." Politik kommt inzwischen nicht mehr auf die Bühne, auch keine Lokalpolitik. Obwohl es in Birten nicht an Themen mangelt, aktuell von der geplanten Fischumleitung am Winnenthaler Kanal bis zum vorzeitigen Fällen der Weihnachtstanne. "Wir üben Tänze ein und Sketche zum Beispiel über das, was einer Hausfrau alles passieren kann, über Streit in der Ehe oder Situationen im Altersheim", erläutert Harald Reis. Dazu treten mit den Zappelfüßen und den drei Tanzmariechen, die schon seit zwölf Jahren dabei sind, auch "Externe" auf. Ein Musiker begleitet die Sitzung mit Stimmungsliedern einschließlich dem Birtener Lied "Am alten Rhein, ein Dörflein liegt ..."

Brigitte Greeven freut sich: "Schon die Vorbereitungen machen riesigen Spaß, und wir bekommen so viel vom Publikum zurück. Diese Dankbarkeit ist einfach schön."

