später lesen Niederrhein Sie fliegen wieder FOTO: Jürgen Stock FOTO: Jürgen Stock 2017-02-19T16:02+0100 2017-02-20T00:00+0100

Schnatternde Wildgänse am Himmel - eine typische Niederrhein-Szene, und mittlerweile auch ein ein typisches Niederrhein-Geräusch. Im Bereich zwischen Duisburg und Nimwegen leben im Winter rund 180.000 arktische Gänse. 14 Arten von Gänsen und Halbgänsen sind schon gesichtet worden. Jetzt geht es für die Tiere wieder in ihre zweite Heimat. Tausende von Wildgänsen ziehen langsam vom Niederrhein in den Norden. Im Sommer leben die im nördlichsten Russland, Sibirien.