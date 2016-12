Xanten: Silvesterkonzert mit hochkarätigen Solisten

Die h-moll-Messe von Johann Sebastian Bach verspricht am Silvesterabend ein besonders Erlebnis im Xantener Dom St. Viktor. Unter der Leitung von Lucius Rühl musiziert das Barockensemble Durante, es singt der Kammerchor Westfalen. Hochkarätige Vokalsolisten werden an diesem Abend zu erleben sein.

Den Schwerpunkt ihres Repertoires bildet die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, ist aber auch eine gefragte Interpretin zeitgenössischer Werke. Für Ihre Arbeit erzielt Dorothee Mields zahlreiche Preise. In der vergangenen Spielzeit tourte sie mit ihrem Soloprogramm "L'Europe" durch Japan. Mit ihrem Lieblingspianisten Lucius Rühl, dem künstlerischen Leiter des Xantener Silvesterkonzerts 2016, brachte sie Haydns Englische Canzonetten und Kammerduette von E.T.A Hoffmann bei Radio Bremen zu Gehör. Dorothee Mields engagiert sich auch bei dem vielbeachteten Benefizprojekt www.wiegenlieder.org, mit dem sie das gemeinsame Singen mit Kindern fördern will.

FOTO: Spira TIX

FOTO: Spira TIX

Er begann seine Sängerkarriere als Knabensopran im Domchor seiner Heimatstadt Rochester in Kent und studierte dann am King´s College in Cambridge und am Royal College of Music in London. Sein Repertoire reicht von englischen Lautenliedern des 17. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischen Opernpartien. Cordier sang an vielen renommierten Opernhäusern und tritt bei zahlreichen Musikfestivals auf. Als Konzert- und Oratoriensänger war er in beinahe allen europäischen Ländern, den USA und in Asien zu Gast. Zahlreiche Aufnahmen dokumentieren seine Tonkunst.

Seine rege Konzerttätigkeit führt den Stipendiaten des Richard Wagner-Verbandes Köln immer wieder über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus, so unter anderem nach Israel, Südafrika, die Ukraine und Singapur. Posts besonderes Engagement gilt dem Kunstlied, dem er sich seit 1995 intensiv widmet. Inzwischen sind zwei Lied-CDs, zuletzt "Die schöne Müllerin" von Franz Schubert erschienen. Mit einer Solo-CD, die er zusammen mit dem Barockorchester Le Chardon aufgenommen hat und auf der er mit Arien von Bach, Telemann und Keiser unter dem Titel "Mein Alles in Allem" zu hören ist, hat er sich einen langgehegten Traum erfüllt.

FOTO: Spira TIX

FOTO: Spira TIX

Mehrere Jahre war er als hauptamtlicher Kirchenmusiker, Musikpädagoge und Leiter einer Musikschule in Emmerich am Rhein tätig. Seit 2001 ist er festes Ensemblemitglied im Chor des Norddeutschen Rundfunks. Andreas Pruys konzertierte mit hochkarätigen Orchestern und Ensemble. Im Mai 2016 war Andreas Pruys im Oratorium "Susanna" von G.F. Händel bei den internationalen Händelfestspielen Göttingen in Berlin und Breslau zu hören. Seine Konzerte führten ihn unter anderem in die berühmten Kirchen in Antwerpen, Aarhus, Leipzig, Dresden, Krakau, Schleswig, Trier und Hamburg.

Er studierte an der Folkwang Musikhochschule in Essen Kirchenmusik, anschließend in Detmold die Fächer Tonmeister und Klavier. Lucius Rühl ist sowohl als Sänger, Cembalist, Dirigent und Liedbegleiter international tätig. Kammerchor Westfalen 1997 als Projektkammerchor gegründet, entwickelte sich der Chor schnell zu einem gefragten Ensemble, das auf hohem Niveau unter anderem Oratorien und Messen zur Aufführung brachte und das Publikum begeisterte.

FOTO: Spira TIX

FOTO: Spira TIX

Im Jahr 2012 übernahm Lucius Rühl die Leitung, der durch seine langjährige und vielfältige Erfahrung den Chor ständig weiter stilistisch formt. Das anspruchsvolle Niveau des Ensembles beruht auf jenem hohen Engagement der einzelnen Sänger. Neben zahlreichen Konzerten im Münsterland und am Niederrhein war der Chor auch in Berlin, den Niederlanden und im Ruhrgebiet in etablierten Konzertreihen zu hören.

(Künstlerische Leiter)