Xanten: Silvesterrätsel: Gewinner nehmen Preise in Empfang

Silvesterrätsel: Gewinner nehmen Preise in Empfang

Man musste viel über Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten wissen, um die Fragen richtig zu beantworten.

"Nächstes Jahr wird alles besser": Für die Gewinner beim Silvesterrätsel im Lokalteil der Rheinischen Post fängt das Jahr zumindest schon mal gut an. Gestern wurden in der RP-Redaktion in Xanten die Hauptgewinne überreicht, alle anderen Gewinner sind über ihren Preis informiert worden.

Größer und sicherlich nicht leicht war das Rätsel zum Jahresende: Man musste schon viel über Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten und alle Ortschaften wissen und die Zeitung genau gelesen haben, wenn man alle Fragen richtig beantworten wollte. Am Ende half dann ein bisschen Kombinationsgabe, um den Lösungssatz herauszubekommen.

Den Goldbarren im Wert von etwa 380 Euro hat Marion Dilla aus Rheinberg gewonnen. Kurt Kröll von der Volksbank Niederrhein überreichte elf Gramm Gold. Die Goldmünze "Kangaroo" im Wert von etwa 310 Euro überreichte Birte Frie von der Sparkasse am Niederrhein Hermann-Josef Lengert aus Xanten. Über den Kochkurs für zwei Personen im Landhaus Köpp freut sich Irmgard Haxix-Bolz aus Sonsbeck. Und ein eintägiges Fahrsicherheitstraining für eine Person im Fahrsicherheitscentrum Rheinberg gewann Carola Christ aus Rheinberg. Redaktionsleiter Dirk Möwius dankte allen fürs Mitmachen und besonders den Sponsoren für die Unterstützung.

