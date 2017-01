später lesen Feuer in Seniorenheim in Sonsbeck Die Brandursache ist noch nicht geklärt FOTO: Arnulf Stoffel Teilen

Nach dem Feuer in einem Seniorenheim in Sonsbeck ist die Brandursache noch unklar. Auch die Marienbaumer Straße ist am Donnerstag noch gesperrt. Der Brand in dem Altenheim war am Mittwoch ausgebrochen. Von Dirk Möwius