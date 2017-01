In Sonsbeck hat am Mittwoch, 4. Januar 2017, ein Altenheim gebrannt. Die Feuerwehr hat das Gebäude evakuiert. Zwei Personen sind mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen.



