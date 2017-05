Zwei junge Frauen aus Sonsbeck sind gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Trajanring in Xanten schwer verletzt worden.

Sie waren auf dem Trajanring von der Sonsbecker Straße aus Richtung Kreuzung Landhaus Röschen unterwegs. Die Fahrerin, eine 18-jährige Fahranfängerin, war laut Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen geraten und hatte gegengelenkt. Ihr VW-Golf geriet ins Schleudern und prallte auf der anderen Straßenseite mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum.

Die Fahrerin, so Michael Günther von der Polizeiwache Wesel, und ihre 15-jährige Freundin auf dem Beifahrersitz wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät freigeschnitten werden. Bei der 15-jährigen Beifahrerin musste es schnell gehen: Nach Rücksprache mit dem behandelnden Notarzt wurde laut Einsatzleiter Markus Windhuis von der Feuerwehr in Xanten die sogenannte Crashrettung durchgeführt. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung in einem Rettungswagen mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik in Duisburg-Buchholz geflogen.

Sie erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Die 18-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins St.-Bernard-Hospital in Kamp-Lintfort gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Die Polizei sperrte die Unfallstelle weiträumig ab, die Löschzüge Xanten-Mitte und Birten waren im Einsatz.

