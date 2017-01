Lokalsport: Aufwärtstrend beim Vierkampf hält an

Kreismeisterschaften: Am Wochenende gehen einige junge Aktive des RV Eintracht Veen sowie des RV St. Georg Alpen an den Start, um in vier Disziplinen die Titelträger zu ermitteln. Seit 2013 zeigen die Starterzahlen wieder nach oben.

Gemeinsames Lauf- und Schwimmtraining ergänzt seit einigen Wochen und Monaten den Trainingsplan vieler Reitsportler aus dem Kreis-Pferdesportverband (KPSV) Wesel. Zum bevorstehenden Kreis-Vierkampf haben mehr als 120 Aktive gemeldet. Noch 2013 waren lediglich 35 Aktive bei dem Wettbewerb an den Start gegangen. Der KPSV reagierte darauf und änderte die Ausschreibung. Mit Erfolg. Seitdem sind die Teilnehmerzahlen stetig nach oben gegangen. "Wir können auch in diesem Jahr wieder mehr Nennungen verzeichnen als im Vorjahr" freut sich die für den Kreis-Vierkampf mitverantwortliche stellvertretende Kreisjugendwartin Bettina Koch über den Aufwärtstrend dieser Veranstaltung. Sie findet am kommenden Samstag und Sonntag beim RFV Dinslaken-Hiesfeld statt.

Es geht um Punkte in allen Disziplinen. Am Samstag starten die Teilnehmer vormittags mit dem Schwimmen im Dinslakener Hallenbad "DINamare", bevor sie nach dem Mittag in die nächste Teilprüfung Laufen wechseln. Unterteilt in verschiedene Leistungsgruppen stehen Laufstrecken von 2000 und 3000 m auf dem Programm. Der Sonntag gestaltet sich für die Aktiven wie ein normaler Reitturniertag. Vormittags müssen die Teilnehmer mit ihren Pferden und Ponys in den Dressurprüfungen der verschiedenen Leistungsklassen zeigen, was sie können. Am Nachmittag werden im abschließenden Springen die letzten Punkte für die Endabrechnung gesammelt.

Von den hiesigen Vereinen sind einige Aktive gemeldet. Der RV Eintracht Veen schickt Maike Wijnbergen, Luisa Hendricks, Emma Kamps, Anna Kamps, Christian Watterott, Nadine Ingenerf und Maik Ingenerf ins Rennen der Kategorie Prüfung 1. Hier sind im Schwimmbad ein Freistil-Sprint über 50 m, und im Gelände eine Laufstrecke über 2000 m zu absolvieren. Am zweiten Tag folgen ein Dressur- und ein Springwettbewerb.

Außerdem hat der RV Eintracht Veen für die Prüfung 5 in der Altersklasse Ü 18 Andrea Watterott und Kristin Stiers gemeldet. Hier treten jeweils zwei Reiter(innen) als Mannschaft für ihren Verein an. Vom RV St. Georg Alpen werden gleich drei Teams an den Start gehen: Jessica Laakmann und Jessica Pluta, Lena Güldenberg und Julia Kiwitt sowie Magdalena Blaschkowitz und Stefanie Lohmann.

Die Aufgaben der Prüfung 5 umfassen 50 m Freistilschwimmen, 2000 m Geländelauf, einen Dressurwettbewerb sowie ein Stilspringen.

Los geht's am Samstag ab 10 Uhr mit den Schwimmwertungen. 37 Durchgänge mit jeweils drei Starter(innen) werden dann zunächst ihre Freistil-Strecken absolvieren. Gegen 12 Uhr soll die letzte Wertung der Startdisziplin dann auch schon erfasst sein. Nach einer kurzen Mittagspause geht es um 13.30 Uhr mit der Teilprüfung Laufen weiter. Vier Gruppen mit jeweils 26 Teilnehmer(innen) müssen dann im Gelände möglichst flott die 2000 m hinter sich bringen. Anschließend werden die Starter(innen) über 3000 m in einer Gruppe mit sieben Aktiven ins durchs Gelände laufen.

Am Sonntag heißt es für alle früh aufstehen und die Pferde auf die beiden letzten Teilprüfungen vorbereiten. Denn um 9 Uhr beginnen die verschiedenen Dressurlektionen. Die Veranstalter rechnen damit, dass gegen 13 Uhr alle Wertungen notiert sein werden. Unmittelbar danach stehen die je nach Leistungsklasse unterschiedlichen Springprüfungen auf dem Zeitplan. Die letzte Abteilung soll gegen 16.30 Uhr in den Springparcours einreiten.

Anschließend werden die neuen Kreismeister im Vierkampf bei der Siegerehrung gefeiert.

