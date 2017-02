Lokalsport: BG Lintfort dreht im letzten Viertel auf

Regionalliga-Basketball: Der Aufsteiger lieferte gegen den Leichlinger TV einen sensationellen Endspurt ab. Die Hausherren entschieden die Heimpartie mit 69:59 für sich.

Endlich ist die Durststrecke beendet: Nach sechs Niederlagen in Serie bejubelte Basketball-Regionalligist BG Lintfort wieder einen Erfolg. Im Heimspiel gegen den Leichlinger TV gelang der Mannschaft von Trainer Tobias Liebke ein 69:59 (30:32)-Sieg. Bis dieser perfekt war und mit den eigenen Fans frenetisch gefeiert werden konnte, mussten die Gastgeber aber viel Moral und Kampfgeist beweisen. Denn drei Viertel lang hatte der LTV wie der Sieger ausgesehen.

Immerhin konnte die BGL wieder auf Michael Schmak zurückgreifen, der wochenlang wegen einer Sehnenverletzung ausgefallen war. Der Regisseur nahm zunächst auf der Bank Platz, während Talent Oskar Mellmann das Lintforter Spiel dirigierte. Ohne den verletzten Lennart Boner und den privat verhinderten Till Achtermeier fehlte der Lintforter Offensive aber zunächst die Durchschlagskraft.

Zwar konnten die Gastgeber zunächst auf 16:11 davon ziehen, doch im zweiten Viertel gab Leichlingen den Ton an. Mit einigen sehenswerten Distanzwürfen drehten die Rheinländer den Spieß um und sicherten sich die knappe Halbzeitführung.

Besser wurde es für die BGL danach zunächst nicht. Auch der erste Auftritt von Thomas Achtermeier im Jahr 2017 brachte keine Ruhe ins Spiel, zudem war Paul Krüger nach zwei technische Fouls schnell aus der Partie. Die hitzige Atmosphäre konnte Leichlingen besser für sich nutzen. Immerhin: Mit Wut im Bauch drückte das Liebe-Team seinen Rückstand bis zum Ende des dritten Viertels in den einstelligen Bereich (44:51).

Was dann folgte, überraschte auch die kühnsten Optimisten unter den Lintforter Anhängern. Michael Schmak traf von jenseits der Dreipunktlinie fast nach Belieben, die Gäste sahen wie versteinert zu und wurden zunehmend hektisch. Die BGL spielte sich in einen Rausch und entschied den letzten Abschnitt mit 25:8 eindeutig für sich.

Coach Liebke sagte: "Wir haben im Grunde nicht anders gespielt als in den Wochen zuvor. Nur haben wir im dritten Viertel noch einmal extra Kräfte freisetzen können, die wir dann auch bis zum Ende hochgehalten haben - gerade in der Defensive." Ein großes Lob verteilte er an Janosch Feige, der die BGL über die komplette Partie im Spiel gehalten habe. "Außerdem hat man in den letzten Minuten gesehen, wie sehr uns Michael Schmak in den vergangenen Wochen gefehlt hat. Er bringt eine wahnsinnige Qualität mit auf das Feld. Nun wollen wir die Karnevalspause genießen und dann in Hilden versuchen, den Klassenerhalt endgültig klar zu machen", meinte der Trainer weiter.

Punkte: Feige (19), Schmak (17), Krüger (12), Mellmann (7), Wittich (6), Wagner, Th. Achtermeier (3), Panahie (2).

Quelle: RP