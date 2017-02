Lokalsport: BGL wirkt nach der Pause müde

Regionalliga-Basketball: Die Lintforter Herren kassierten die sechste Niederlage in Folge. Auch bei der BG Bonn-Meckenheim, die mit 63:57 gewann, machte sich das Fehlen wichtiger Spieler bemerkbar. Von Wolfgang Jades

Erneut hat es für die BG Lintfort nicht gereicht. Die Regionalliga-Basketballer kassierten mit 57:63 (26:27) bei der BG Bonn-Meckenheim die nächste Niederlage. Nach der sechsten Pleite in Folge rutschte der Aufsteiger ins Tabellenmittelfeld ab. Dabei zeigte die BGL eine gute erste Halbzeit, doch danach schwanden die Kräfte. Groß sind immer noch die Verletzungsprobleme.

Zogen die Lintforter, mit genügend Kraftreserven ausgestattet, in der Hinrunde noch von Sieg zu Sieg und konnten sich sensationell auf den zweiten Tabellenplatz schieben, läuft es nun nicht mehr rund. Sie zehrten damals von einer tollen Saisonvorbereitung und jeder Menge Selbstvertrauen. Doch nun ist die Mannschaft durchgereicht worden. Das Verletzungspech verhinderte auch in Bonn das Mitwirken etlicher Stammkräfte.

Neben Michael Schmak und Thomas Achtermeier fiel ebenfalls Lennart Boner mit einem Fingerbruch aus. Alle drei werden dem Team noch auf unbestimmte Zeit fehlen. So trat die BGL die Reise in die ehemalige Bundeshauptstadt mit einem Rumpfkader an, der in der ersten Halbzeit aber noch zeigen konnte, zu welchen Leistungen er fähig ist. Der US-Amerikaner Miller wurde in den ersten 20 Minuten kontrolliert.

Die BGL zeigte eine überzeugende Verteidigungsleistung. "Doch schon zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, dass wir Probleme in der Offensive hatten. Da fehlte uns die Feuerkraft", resümierte Coach Tobias Liebke nach der Partie. So erzielte Till Achtermeier 18 seiner letztlich 21 Punkte alle in der ersten Halbzeit. Nach drei Minuten "führte" der Lintforter Akteur sogar mit 7:2 gegen das gesamte Bonner Team. Doch insgesamt erhielt er in der Vorwärtsbewegung zu wenig Unterstützung von seinen Mitspielern. So gelang es der BGL zwar, den Gegner hinten in Schach zu halten, vorne konnten aber entsprechend keine eigenen Akzente gesetzt werden. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Aus dieser kamen die Gastgeber schließlich mit dem größeren Willen heraus. Die BGL wirkte bereits müde, konnte US-Boy Miller nicht mehr an die Kette legen. Beinahe im Alleingang sorgte er dafür, dass sein Team sich deutlich absetzte. Im letzten Abschnitt schalteten die Gastgeber dann wieder einen Gang herunter, die BGL konnte aber nichts mehr ausrichten und den Rückstand nicht mehr aufholen.

Nun kommt der Leichlinger TV, bevor in der Karnevalspause die Verletzungen gepflegt werden können. "Ich kann mich von Woche zu Woche nur wiederholen: Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten alles gegeben", so Liebke.

Punkte: Achtermeier (21), Krüger (12), Middeldorf (5), Feige, Mellmann, Panahie (je 4), Schöter (3).

Quelle: RP