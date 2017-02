Lokalsport: Biegala führt TuS zum 6:3 im Kellerduell

Fußball-Kreisliga A: Xantens Kapitän war im Nachholspiel gegen die DJK Lintfort an allen Toren beteiligt. Von Detlef Kanthak

Gerd Wirtz ist in Geberlaune. Der Trainer des TuS Xanten, Drittletzter im Feld der Fußball-Kreisliga A, hatte seinen Akteuren vor dem Nachholspiel gegen die einen Rang tiefer platzierte DJK Lintfort einen trainingsfreien Tag versprochen, sollte es mit einem Sieg im Kellerderby etwas werden. Na denn, auf eine ruhige Woche für die Kicker. Mit 6:3 (1:2) hat der TuS das wichtige und vor allem Weg weisende Spiel gewonnen. Der Abstand zu den Plätzen, die den Klassenerhalt bedeuten, ist geschrumpft. Die Aufholjagd hat begonnen.

Auch das Spiel nahm einen flotten Start. Der TuS tastete sich mit einem Eckstoß und einem Freistoß erst einmal an das Lintforter Gehäuse an, um dann zuzustechen. Pascal Seitz drang in den Strafraum ein, seinen Pass beförderte Patrick Biegala in der siebten Minute aus acht Metern zum 1:0 ins Netz. Viel war vom Gegner bis dahin nicht zu sehen gewesen. Umso erstaunlicher, dass es zehn Minuten später dann doch 1:1 stand. Unter freundlicher Mithilfe der Xantener Defensivabteilung allerdings. Jonas Schwarz mochte einer DJK-Flanke jegliche Gefahr nehmen, nichts dagegen zu sagen, doch der TuS-Verteidiger köpfte seinen Kollegen Rosan Oles Damocles an, der gar nicht so schnell staunen konnte, wie der Ball dann im Netz lag.

Es dauerte einige Minuten, ehe die Gastgeber sich wieder zurückmeldeten. Seitz' Schuss nach Vorarbeit von Viktor Huber wurde gerade noch abgeblockt, auch Marcel Rommers Distanzschuss verpasste sein Ziel. Effektiv waren dafür die Gäste, die zwei Minuten vor dem Pausenpfiff sogar in Führung gehen sollten. Nach einem taktischen Foul von Ogün Sengül entschied Schiri Mark Czirwon auf Freistoß zugunsten der DJK, bei denen der Chef für derlei Aktionen zuständig ist. Spielertrainer Ali Basboga hämmerte den Ball durch die Mauer, Xantens Keeper Stefan Hebbering wehrte noch ab, doch seine Vorderleute reagierten zu langsam, um Masen Kurdi am Führungstor der DJK zu hindern.

"Wir waren schon im ersten Abschnitt schneller und die bessere Mannschaft; das habe ich den Spielern gesagt", entschied sich Wirtz für die ruhige Variante einer Pausenansprache. Die Aufmunterung des Trainers sollte auch tatsächlich schnell Erfolg zeigen. Nur vier Minuten nach dem Wiederanpfiff eroberte Biegala den Ball. Xantens Mannschaftsführer, an allen gefährlichen Szenen seines Teams beteiligt, setzte Seitz mit einem genialen Pass in die Tiefe in Szene, der sich mit dem Ausgleich bedankte. Danach ging's Schlag auf Schlag, und immer weiter mit Captain Biegala.

Den Anfang vom Ende der Gäste leitete ein Strafstoß ein. Huber war in den Strafraum eingedrungen und dort unsanft und auch unnötig von den Beinen geholt worden. Biegala verwandelte mit links in den linken Winkel, auch wenn DJK-Torhüter Fethullah Kilic da noch mit den Fingerspitzen dran war.

Das Duell zwischen dem Lintforter Keeper und Xantens Spielführer setzte sich fort. Fünf Minuten später rutschte Kilic der Ball nach einer Ecke durch die Hände. Biegala sagte "Danke" und traf per Kopf. Etwas schwieriger geriet Biegalas vierter Streich am gestrigen kühlen, aber für den TuS erfrischenden Sonntag. Erst wird Biegala gefoult, dann zirkelt er den Ball über die Mauer exakt in die rechte Ecke des Lintforter Tores zum 5:2. Drei Minuten später legte Biegala auf Seitz vor, der den sechsten Treffer erzielte. Am Ende der Partie war die DJK wieder dran. Das 3:6 gelang nach 78 Minuten, in der Schlussphase mussten Atabay Kaplan per Roter Karte nach "unmoralischem Angebot" an den Unparteiischen sowie Kurdi nach Ampelkarte noch gehen.

Es spielten: Hebbering, Sandau, Schwarz, Sengül, Damocles, Dörper, Dargel (6. Rommer), Huber, Biegala, Seitz (76. Hüwels), Rückbeil (46. Peters).

Quelle: RP