Lokalsport: Budberger Damen 40 wohl nicht mehr zu retten

Der TC Schwarz-Weiß Budberg nimmt mit sechs Mannschaften an der Winterhallenrunde teil. Die Zwischenbilanz zum Jahreswechsel fällt durchwachsen aus.

Die 1. Damen, die in der Bezirksklasse B am Tennisnetz stehen, feiern Silvester als Spitzenreiter. "Die "Zweite" absolvierte in der Bezirksklasse C erst eine Partie. Rang fünf ist daher nicht aussagekräftig. Für die Damen 40 sieht's in der Bezirksklasse A schlecht aus. In vier Begegnungen gab's keinen Sieg. "Der Abstieg wird wohl nicht zu vermeiden sein", sagte Marlene Pötters, die Pressewartin der Budberger.

Die Herren 40 liegen in der Bezirksliga nach drei Spielen mit drei Punkte auf dem vierten Rang. Der Vergleich gegen Spitzenreiter Neuss-Gnadental steht noch aus. Die Herren 40 II holten in der Bezirksklasse B zwei Zähler aus drei Spielen und sind ebenfalls Vierter. Die Bezirksliga-Herren 50 "haben nicht so gute Karten", meinte Pötters. In fünf Partien gab's nur einen Sieg. Sie sind Vorletzter.

(put)