Lokalsport: Budberger Volleyballer zuversichtlich

Die Männer-Mannschaft will schnellstmöglich in die Landesliga. Beim SVB spielen jetzt auch Bambini. Von Rene Putjus

25:20, 25:20, 25:19. Das letzte Heimspiel gegen den TSV Weeze vor der fünfwöchigen Meisterschaftspause ging an den SV Budberg. Die gastgebenden Volleyball-Herren zeigten eine solide Leistung. Drei Begegnungen stehen noch aus bis zum Saisonende. Das große Ziel, der Aufstieg in die Landesliga, ist nicht mehr zu erreichen. Ein neuer Anlauf wird in der nächsten Spielzeit genommen. Kapitän Daniel Stuers und seine Teamkollegen nehmen's sportlich. Stolz ist er dennoch - nämlich auf die Entwicklung der Volleyball-Gruppe, die der Turn-Abteilung des SVB angegliedert ist. "Die ist sehr, sehr positiv", sagt Stuers.

Der Diagonalangreifer ist in Budberg ein Spieler der ersten Stunde. Er war dabei, als 2015 erstmals eine Männer-Mannschaft des Vereins um Punkte schmetterte. In der Bezirksliga lief's gleich außergewöhnlich gut. Daher wurde vor der aktuellen Saison laut vom Aufstieg gesprochen. Doch die Gruppen-Einteilung mit anderen Gegnern meinte es nicht gut mit dem SVB. "Die für uns neuen Mannschaften sind schon sehr stark", so Stuers. Hinzu gesellten sich das Verletzungspech und eine lange Krankenliste, so dass die Budberger zu oft auf dem Feld improvisieren mussten. So wie Ende Januar, als es zum enteilten Spitzenreiter ging. Da wichtige Akteure fehlten und Außenangreifer angeschlagen waren, gewann der Kevelaerer SV locker mit 3:0. Der SVB steht mit sieben Siegen in elf Partien auf dem vierten Tabellenplatz. Nun gilt es, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Nach der Sommerpause wollen die Budberger wieder angreifen. Stuers: "Wir sind schon zuversichtlich, was den Landesliga-Aufstieg angeht."

Der Coach hat entscheidenden Anteil daran, dass die Grundstimmung positiv ist. Timo Bischof, der noch nicht lange dabei ist, bringt eine Menge Erfahrung mit. Er hat für den TV Jahn Kassel in der Verbands- und für die SG Suderwich in der Landesliga gespielt. In Budberg übernimmt Bischof zudem die Aufgaben des Liberos. Und es gibt einen hochkarätigen Neuzugang zu vermelden. Leonard Horst wird ab sofort den Außenangriff verstärken. Er wurde in der Jugend des Moerser SC ausgebildet. Mit dem U18-Team gewann Horst 2012 den Landesmeistertitel.

Doch nicht nur bei den Bezirksliga-Männern läuft's rund. "Wir haben in den vergangenen Monaten viele neue Mitglieder dazugewinnen können", weiß Stuers. So besteht die gemischte Hobby-Auswahl mittlerweile aus zwölf Männern und Frauen. Und es gibt sogar eine Bambini-Mannschaft.

Wird's also bald eine eigene Volleyball-Abteilung beim SVB geben? "Nein. Wir fühlen uns bei den Turnern gut aufgehoben. Abteilungsleiter Norbert Schmitz macht viel für uns", sagt Daniel Stuers, der sich mit seinen erst 28 Jahren vorgenommen hat, noch einige sportliche Ausrufezeichen mit den Budberger Volleyballern zu setzen.

Quelle: RP