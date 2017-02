Lokalsport: Budbergs Einsatzwillen stimmt

Frauenfußball: Lüttingen muss nochmals gegen Weeze spielen.

Durch zwei Stellungsfehler haben die Landesliga-Fußballerinnen des SV Budberg II ihr Testspiel gegen den SV Höntrup mit 0:2 (0:2) verloren. Trainer Daniel Kühn hatte am Einsatzwillen seiner Elf gegen das Team aus der Parallelgruppe nichts auszusetzen: "Die Fehler, die wir gemacht haben, können wir benennen und daran arbeiten." Geschockt reagierte der Coach auf den Ausfall von Abwehrchefin Steffi Behrens (Schlüsselbeinbruch), die sich während der Partie der Erstvertretung verletzte und mindestens vier Wochen pausieren muss.

Jetzt steht es fest: Der SSV Lüttingen muss am Karnevalssonntag nochmals gegen den TSV Weeze spielen. Die Bezirksliga-Partie war Ende November in der 60. Minute beim Stand von 3:1 für die Gastgeberinnen abgebrochen worden, weil der Unparteiische über Kreislaufprobleme geklagt hatte. Die Weezerinnen weigerten sich, das Spiel mit einem neutralen Referee fortzusetzen. Die Bezirksspruchkammer setzte die Begegnung neu an. Die Berufung gegen dieses Urteil zog Lüttingen zurück. "Die Verbandsspruchkammer hat deutlich gemacht, dass sie nicht anders entscheiden würde", sagte Coach Burkhard Euwens.

(SK)