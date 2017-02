später lesen Lokalsport Budbergs Fußballer überzeugen gleich doppelt 2017-02-19T19:32+0100 2017-02-20T00:00+0100

Zwei erfolgreiche Testspiele absolvierte der SV Budberg, Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A, am Wochenende. Zunächst gewann das Team beim FC Aldekerk mit 3:1 (2:0). Dort zeigte die Elf von Trainer Patty Jetten in der ersten Halbzeit eine konzentrierte Leistung und ließ keine Chance für den Gegner zu. Nach dem Seitenwechsel änderten die Hausherren ihr System, und die Budberger brauchten zehn Minuten, um sich darauf einzustellen. Doch auch das gelang. Und so freute sich Jetten über einen "aufschlussreichen Test" bei dem Tim Pacynski, Benedikt Franke und Simon Kömpel für Budberg trafen.