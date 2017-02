Lokalsport: C-Jugend des SV Budberg gibt sich keine Blöße

Die Budberger C-Jugend-Fußballer sind alleiniger Tabellenführer der Leistungsklasse, weil Fichte Lintfort nur remis spielte.

TuS Xanten - SV Budberg 0:3 (0:2). Gegen defensive agierende Domstäder mussten die Gäste zunächst ihren Spielrhythmus wiederfinden. Der SVB bewahrte jedoch die Ruhe und steigerte sich. Nach einem Doppelschlag führte der Gast und profitierte von einem vergebenen Elfmeter des TuS. Moritz Paul schnürte einen Dreierpack und sicherte den Erfolg, der von Trainer Frank Pomrehn als "Arbeitssieg" bezeichnet wurde.

SV Sonsbeck - TV Asberg 5:2 (2:0). Das war ein "sehr ordentliches Spiel", sagte SVS-Coach Florian Terlinden. Der Erfolg wurde durch den Viererpack von Sven Lehmkuhl gekrönt. Lediglich eine "kurze Schwächephase", in der die Heimelf zwei Treffer kassierte, sind als kleiner Kritikpunkt zu bemängeln. Ein Eigentor des TVA vervollständig das Resultat.

GSV Moers - JSG Veen/Alpen 3:3 (2:1). Weil die Gäste früh mit 0:2 zurücklagen, sprach Trainer Berthold Kuhlmann nach der Partie von einem "sehr glücklichen Punktgewinn". Zwei Patzer des GSV-Keepers in der Schlussphase nahm die JSG dankend an. Es trafen Marian Nederkorn und nach gut einer Stunde Niclas Brucker und Jan Burmann per Doppelschlag.

(ND)