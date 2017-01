Lokalsport: Das nächste Spiel ist auch das schwerste

Fußball-Kreisliga A: Die Mannschaft von Viktoria Alpen hat bis dato eine prima Saison gespielt. Dennoch weiß der Tabellenzweite, dass bei einer Niederlage gegen Tabellenführer SV Budberg das Thema Aufstieg passé sein dürfte. Von Detlef Kanthak

Das ist leider so: Im Leben kann man nun mal nicht immer zur richtigen Zeit an der rechten Stelle sein. Das gilt auch für den Fußballsport und Viktoria Alpen. Der A-Ligist hat sich mit dem zweiten Tabellenplatz in die Winterpause verabschiedet. Während in den vergangenen Spieljahren ein solcher Rang pure Vorfreude auf den möglichen Bezirksligaaufstieg ausgelöst hätte, sieht es in diesem Winter ganz anders aus. "Wenn wir das nächste Spiel verlieren, ist die Saison schon gelaufen", sagt etwa der Trainer. Jörg Schütz und sein Team müssen in der ersten Partie des neuen Jahres beim SV Budberg antreten. Beim Spitzenreiter, schon sieben Punkte enteilt.

Und weil diesmal, anders als in den meisten Jahren zuvor, nur der Klassenbeste sein Ziel erreichen wird, ist für Schütz die Sache klar. "Wenn wir verlieren, werden wir Budberg zum Aufstieg gratulieren!" Und was macht die Viktoria dann? "Zu allererst sehen wir zu, dass wir unser vor der Saison gestecktes Ziel, unter den ersten Sechs der Tabelle zu landen, auch erreichen werden", stellt der Übungsleiter klar, dass dann auch ohne Aufstieg eine eindrucksvolle Spielzeit hinter dem erst 2015 aufgestiegenen Alpener Team liegt.

Eine Spielzeit, die auch für den Tabellenzweiten mit Höhen und Tiefen verbunden war. Schon der Saisonstart ging gründlich ins Auge. Ein 1:5 am ersten Spieltag beim TuS Asterlagen - das war alles andere als der Auftakt, den sich Schütz und seine Mannen vorgestellt hatten. Danach aber wies die Erfolgskurve steil nach oben. Am zwölften Spieltag führte die Viktoria das Feld der 18 Mannschaften an. Nur eine Woche später war mit dem 0:1 daheim gegen den SV Millingen die Spitze schon wieder verspielt. Insgesamt stehen bereits fünf Niederlagen zu Buche, die den Abstand zum Spitzenreiter aus Budberg erklären.

"Man muss die Zusammenhänge an den einzelnen Spieltagen betrachten", will Schütz die Viktoria nicht als "launische Diva" sehen. "Wenn die Mannschaft komplett antreten kann, haben wir gegen jedes Team unsere Chancen", sagt er. "Sobald wir aber Ausfälle haben und wichtige Spieler fehlen, das Team morgens mal mit dem falschen Fuß aufsteht und einen schlechten Tag erwischt, passieren Fehler und dann kann jedes Spiel verloren gehen." Siehe das letzte Spiel des Jahres, das 1:2 beim Rumelner TV. "Da fehlten gleich fünf entscheidende Akteure, die nicht eins zu eins zu ersetzen waren. Und das steckt unsere Mannschaft noch nicht so leicht weg", weiß er.

Dennoch, Trainer und Mannschaft haben allen Grund, mit Stolz auf das bis dato Erreichte zurück zu blicken. "Wir haben bisher eine tolle Saison gehabt, denn man darf ja auch nie vergessen, dass die Jungs bei uns nur aus Spaß an der Freud' spielen."

Mit Nils Speicher, der mit seinen bislang 22 Torerfolgen zu den besten Torschützen der Liga zählt, sowie mit Tobias Lorscheider, der im Mittelfeld gesetzt ist, hat Schütz im Sommer zwei Glücksgriffe getan. Die verbleibenden 15 Saisonspiele wird der Coach mit einem weiteren neuen Akteur bestreiten. Jannick Jauer wechselte vom Ligarivalen DJK Lintfort, für den er in dieser Saison 16 Spiele bestritt, zur Viktoria, hat in ersten Trainingseinheiten schon einen guten Eindruck hinterlassen und auch den Trainer überzeugt. "Ein guter Fußballer und feiner Kerl, der auch prima in die Mannschaft passt", lobt Schütz den 22-jährigen "Allrounder", den er in erster Linie als Verteidiger oder defensiven Mittelfeldspieler sieht.

Am kommenden Dienstag wird der Trainer seine Mannschaft zum ersten Aufgalopp des Jahres bitten. Dann bleiben noch knapp sechs Wochen bis zum ersten Spiel. Und wer weiß, vielleicht nimmt die Situation an der Tabellenspitze der Liga dann ja doch noch eine ganz neue Wendung.

