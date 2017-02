Lokalsport: Der Kapitän macht's

Matthias Treffler wird in der nächsten Saison Coach die erste Senioren-Mannschaft der DJK Labbeck/Uedemderbruch sein. Er und Thomas Hudic bilden ein gleichberechtigtes Trainerduo. Von Rene Putjus

Das Wort von Matthias Treffler hat Gewicht. Schließlich trägt der 33-Jährige die Kapitänsbinde der ambitionierten B-Liga-Fußball-Mannschaft der DJK Labbeck/Uedemerbruch. In der kommenden Saison wird der Routinier noch mehr Anweisungen an die Spieler geben. Denn Treffler wird im Sommer auf Torben Sowinski folgen und Coach des DJK-Teams sein - gemeinsam mit dem gleichaltrigen Thomas Hudic. Die beiden bilden ein gleichberechtigtes Trainerduo. Die Verantwortlichen mussten den Posten neu besetzen, weil ihnen Sowinski mitgeteilt hatte, dass er sich nach dieser Spielzeit zum 1. FC Kleve II verabschiedet.

Die DJK setzt also auf eine interne Lösung. Für Pit de Haas, den Sportlichen Leiter, lag es nahe, die beiden zu fragen, ob sie sich vorstellen könnten, die Nachfolge anzutreten. Auch wenn die zwei noch keine Erfahrungen als Cheftrainer im Seniorenbereich vorzuweisen haben. Viel wichtiger ist de Haas, dass Treffler und Hudic die Strukturen des Vereins kennen und innerhalb der Mannschaft einen hohen Stellenwert genießen. "So wird es bestimmt keinen großen Bruch geben", sagt der Sportlicher Leiter.

Hudic, der wegen einer Bandscheiben-OP seine aktive Karriere beenden musste, ist derzeit Sowinskis Co-Trainer. Der DJK-Vorstand musste schnell reagieren, weil der Kader, der um den Aufstieg spielt, zusammenbleiben soll. Der ein oder andere Spieler hatte seinen Wechsel zur DJK eng mit der Person Sowinski verknüpft. "Wir wollen die Arbeit von Torben fortführen - am liebsten in der Kreisliga A", so Hudic. Die Labbecker liegen im Kreis Kleve/Geldern mit einem Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze der Gruppe 2.

"Unser Ziel ist, dass wir Meister werden und die Mannschaft in der nächsten Saison weitermacht", meint Treffler, der sich offen lässt, ob er als Spielertrainer Kommandos gibt: "Das hängt zum einen von der sportlichen Situation ab - also ob wir aufsteigen oder nicht. Zum anderen will ich abwarten, wie sich dann der Kader zusammensetzt." Die ersten Spieler-Gespräche haben Treffler und Hudic bereits geführt. In "zwei, drei Wochen" wollen sie damit durch sein.

Obwohl Treffler bislang nur beim TuS Xanten und TV Asberg Jugendteams betreut hat, traut er sich zu, die Erwartungen der DJK-Führung zu erfüllen. "Ich habe schließlich auch höher gespielt und von erfahrenen Trainern wie Thomas Geist oder Uwe Toex viel mitgenommen." Treffler lief unter anderem für den TuS Xanten in der Bezirksliga sowie für den SV Sonsbeck in der Landesliga auf. Thomas Hudic hat sich fest vorgenommen, mit der DJK Labbeck/Uedemerbruch in die A-Liga zurückzukehren: "Schließlich soll Torben mit der Meisterschaft ein schönes Geschenk zum Abschied bekommen."

