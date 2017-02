Lokalsport: DM-Premiere über 800 Meter

Leichtathletik: Der Alpener Jonas Hochstrate hat sich erstmals für eine nationale Einzel-Meisterschaft qualifiziert. Lea Halmans, die ebenfalls beim SV Sonsbeck trainiert, geht in drei Disziplinen an den Start. Von Rene Putjus

Die größten Leichtathletik-Talente Deutschlands im U18/U20-Alter treffen sich an diesem Wochenende im Glaspalast Sindelfingen. Auf die Hallen-Titelkämpfe haben auch eine Mehrkämpferin und ein Läufer des SV Sonsbeck im Training hingearbeitet. Lea Halmans qualifizierte sich für drei Wettkämpfe, Jonas Hochstrate ist im 800m-Rennen dabei.

Die U20-Athletin aus Kevelaer fährt heute nicht beschwerdefrei in die Kreisstadt nach Baden-Württemberg. Die Innenbandverletzung im linken Knie ist noch nicht vollends ausgeheilt. "Beim Absprung könnte es Probleme geben. Aber Lea gibt so schnell nicht auf, sie beißt auf die Zähne", sagt Coach Werner Riedel. Dass die Abiturientin eine Kämpferin ist, hat sich schon auf internationaler Bühne gezeigt. So oder so hängen die Trauben für Halmans in Sindelfingen hoch. In ihrem ersten A-Jugend-Jahr will sie dennoch der Konkurrenz die Stirn bieten. "Unter die besten Acht zu kommen, ist nicht einfach. In dem älteren Jahrgang sind schon einige Hochkaräter dabei", weiß Riedel. Erstmals ernst wird's für Halmans morgen über die 60m-Hürden. Die Vorläufe beginnen um 15.40 Uhr, die Zwischenläufe um 17.30 Uhr und das Finale um 18.45 Uhr.

Als "äußerst unglücklich" bezeichnet Riedel den Zeitplan am Sonntag für seinen Schützling. Zwischen dem Weit- und Hochsprung hat sie so gut wie keine Erholungsphase. In der Teilnehmerliste des Hochsprungs, der um 10.30 Uhr startet, liegt die Mehrkämpferin der "Roten Teufel" mit ihrer Hallen-Bestleistung von 1,76 Metern im hintern Drittel. Bei der NRW-Meisterschaft vor knapp drei Wochen hatte sie mit dieser Leistung Rang eins belegt. Während dieser Titelkämpfe war ihr das Malheur mit dem Knie passiert. Die Landung in der Sandgrube ging schief. Der Weitsprungwettbewerb in Sindelfingen soll um 13 Uhr beginnen. Ihre Saison-Bestweite liegt bei 5,86 Metern. Heute Abend wird sich Lea Halmans bei einer lockeren Trainingseinheit die Anlagen im Glaspalast näher anschauen und testen, wie belastbar ihr Knie ist.

Für U20-Läufer Jonas Hochstrate, der die Erkältung überstanden hat, ist es die erste Deutsche Einzel-Meisterschaft. Erfahrungen sammeln und eine neue Bestzeit aufstellen - so lauten seine Ziele. "Das Erreichen des Finals bei diesem Starterfeld ist utopisch. Sollte er es doch schaffen, mache ich drei Freudensprünge", meint Trainer René Niersmann. Am Samstag ab 13.30 Uhr beginnen die 800m-Vorläufe. Der 18-jährige Alpener möchte 1:57 Minuten "plus x" laufen. Niersmann: "Bei einem Meisterschaftsrennen wird viel taktiert und in der letzten Runde die Post abgehen. Jonas muss versuchen, dranzubleiben."

Info: Auf der DLV-Homepage www.leichtathletik.de ist an beiden DM-Tagen ein Livestream zu finden.

Quelle: RP