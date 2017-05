Lokalsport: Ein höchst angenehmer Abend für den SVB

Fußball-Kreisliga A: Der Spitzenreiter kehrt mit einem 15:0-Kantersieg aus Asterlagen zurück. Jonas van den Brock ist mit sieben Treffern am Erfolg beteiligt. Der SV Orsoy springt auf den zweiten Rang. Von Detlef Kanthak

Spannender als die Frage nach dem Aufsteiger aus der Fußball-Kreisliga A gestaltet sich der Kampf um die weiteren Plätze. Spitzenreiter SV Budberg untermauerte seine führende Rolle mit einem satten 15:0-Sieg beim TuS Asterlagen und ist der Konkurrenz schon um sieben Punkte voraus. Der SV Orsoy verdrängte den VfL Rheinhausen und Viktoria Alpen und führt das Verfolgerfeld an. Im Abstiegskeller gab es für den TuS Xanten mit dem 0:3 gegen den Rumelner TV eine ganz bittere Pille zu schlucken.

Einen unerwartet angenehmen Arbeitsabend erwischte Spitzenreiter SV Budberg als Gast des TuS Asterlagen. Seitens der Gastgeber zeigte sich herzlich wenig Widerstand, so dass der Tabellenführer seine spielerische Dominanz auch schnell in Tore ummünzen durfte. Der TuS half mit einem Eigentor zum 0:1, danach legte Nisfad Grgic den ersten seiner beiden Treffer nach, ehe sich Jonas van den Brock erstmals zu Wort meldete. Am Ende hatte der Budberger sieben Treffer auf seinem Konto angesammelt, darunter einen Hattrick im ersten Abschnitt. SVB-Trainer Patrick Jetten hatte seinen Spaß am Torschützen. "Fleiß wird immer belohnt", freute er sich für den früheren Ossenberger. Tim Pacynski (2), Tim Beerenberg, Thomas Klüppel und Tobias Pacynski waren die weiteren Budberger Torschützen.

Mit einem ungefährdeten 4:0 (3:0)-Erfolg beim SV Neukirchen verbesserte sich der SV Orsoy auf den zweiten Tabellenrang. Schon nach 20 Minuten hatten Fatih Sanverdi, für den ersten Treffer nach drei Minuten verantwortlich, sowie Erkan Ayna mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung gesorgt. "Spielerisch klasse", bewertete SVO-Trainer Sandro Vergaro denn auch den ersten Durchgang, in dem sich den Gästen noch weitere Möglichkeiten boten. Neukirchens Torhüter, der Pfosten und die Latte sorgten allerdings in der Folge für ein Geduldsspiel, das erst mit dem 4:0 durch Ercan Kiraz in der 80. Minute beendet war.

Das 1:1 (0:1) von Viktoria Alpen als Gast der SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen ließ Jörg Schütz nicht unbedingt vor Freude in die Hände klatschen. Alpens Trainer sah ein zähes Spiel, "nichts, um es auf die Videoleinwand zu bringen". Vor dem Rückstand seiner Mannschaft in der neunten Minute vermisste er den nötigen Abseitspfiff, beim Ausgleich seines Teams in letzter Minute sprach auch er von einer "fragwürdigen Entscheidung". Den verhängten Handelfmeter verwandelte Nils Speicher zum Ausgleich. "Das Spiel sollten beide Seiten ganz schnell abhaken und mit dem einen Punkt zufrieden sein", so des Trainers Fazit.

Stefan Kuban, Übungsleiter des SV Sonsbeck II, freute sich nach dem 5:1 (1:0)-Erfolg für seine Spieler. "Die Mannschaft hat sich für ihren engagierten Auftritt auch belohnt", gratulierte der Trainer dem Team der Rot-Weißen zum deutlichen Sieg. Klaus Keisers, der als A-Junior auf den Sprung in die Seniorenteams vorbereitet wird, erzielte nach 17 Minuten den Sonsbecker Führungstreffer, dem bis zur Pause noch weitere ungenutzte Möglichkeiten folgten. Erst nach dem Wechsel sorgten Chima Martins Ukaegbu und Pascal Franke für die Vorentscheidung. Vluyns einziges Tor beantwortete Timo Evertz postwendend mit dem 4:1; den Schlusspunkt setzte Norman Kienapfel fünf Minuten vor dem Abpfiff.

Mit einem 2:2 (1:2) musste sich der SV Millingen gegen den Abstiegskandidaten DJK Lintfort begnügen. Erst in der 88. Minute erzielte Kevin Schäfer den erlösenden Ausgleich, nachdem der SVM fast eine Stunde nach Gelb-Roter Karte für Kamil Franke in Unterzahl gespielt hatte. Die Gäste aus der Klosterstadt waren durch einen in den Augen von SVM-Trainer Torsten Weist fraglichen Foulelfmeter in Führung gegangen, ehe Sven Hilgert nach 18 Minuten der Ausgleich gelang. Nach Frankes Platzverweis traf die DJK noch vor dem Seitenwechsel und ließ den SVM lange um den Teilerfolg bangen.

Mit 0:3 (0:1) zog der TuS Xanten gegen den Rumelner TV den Kürzeren. Ein Strafstoß begleitet von einer Roten Karte brachte das 0:1 mit dem Pausenpfiff. Gegen zehn Xantener legten die Gäste im zweiten Abschnitt erfolgreich nach.

