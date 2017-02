Lokalsport: Hauk folgt in Veen auf Deutz

Hauk folgt in Veen auf Deutz

A-Liga-Fußball: Die Borussia hat einen Trainer für die neue Saison gefunden.

Christian Hauk wird in der Spielzeit 2017/18 den Trainerposten beim Fußball-A-Ligisten Borussia Veen einnehmen. Ulf Deutz hatte Ende Januar seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben. Der 41-jährige Lehrer freut sich auf die Aufgabe in seiner alten Heimat. Von 1996 bis 1999 und 2003 bis 2005 war er für die "Krähen aufgelaufen. Derzeit trainiert Hauk die C-Liga-Mannschaft von Viktoria Alpen.

Seit 2012 leitet der designierte Borussia-Coach mit Hrvoje Vlaovic die Niederrhein Soccer Fußballschule auf der Sportanlage des GSV Moers. In der Saison 2012/2013 war der B-Lizenz-Inhaber Co-Trainer von "Schorsch" Mewes beim Oberligisten SV Hönnepel/Niedermörmter. Davor war der Alpener in der Jugendabteilung des TuS Xanten und SSV Lüttingen als Übungsleiter aktiv. "Trotz anderer Angebote habe ich mich bewusst für Veen entschieden. Das Konzept und die Philosophie des Vereins haben mich überzeugt. Ich kenne das Umfeld und habe mich schon damals als Spieler sehr wohl gefühlt", sagte Hauk, der umgehend mit der Kaderplanung beginnen will. "Ich möchte die gute Arbeit von Ulf Deutz fortsetzen und die Borussia im oberen Tabellendrittel etablieren."

Fußball-Obmann Reinhard Hoffmann meinte gestern zur Verpflichtung: "Wir sind froh, dass wir Christian für uns gewinnen konnten. Er hat bereits bei anderen Vereinen seine Kompetenz unter Beweis gestellt." Carsten Menczyk bleibt als Torwarttrainer dabei. Zwei Fragezeichen gibt's noch. Gesucht werden ein Co-Trainer sowie jemand, der die Sportliche Leitung übernimmt. "Wir befinden uns in guten Gesprächen. Aber fix ist noch nichts", so Hoffmann.

(ego)