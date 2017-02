Lokalsport: Julia Sallach macht die HSG glücklich

Handball: In der letzten Sekunde erzielte sie gestern für Alpen/Rheinberg im Derby gegen den TuS Xanten das entscheidende Tor zum 30:29. Erfolgreicher waren die Männer des Domstadtvereins. Sie gewannen ihr Lokalduell. Von Rene Putjus

Gestern Abend wollten alle Spielerinnen der HSG Alpen/Rheinberg Julia Sallach herzen. Sie war diejenige, die im Landesliga-Derby gegen den TuS Xanten in der letzten Sekunde das siegbringende Tor warf. So behielt die gastgebende Mannschaft mit 30:29 (15:15) die Oberhand.

Während die einen ausgelassen jubelten, ließen die anderen die Köpfe hängen. Die Xantenerinnen, als Schlusslicht angereist, spielten keineswegs wie ein Absteiger. "Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Leider hat mal wieder das Quäntchen Glück gefehlt", meinte Teamsprecherin Tanja Wenning.

Der Favorit in der Alpener Halle am Schulzentrum erwischte einen Fehlstart. Die TuS-Frauen erspielten sich einen 3:0-Vorsprung. "Da waren wir nicht ganz wach", so Coach Sebastian Elbers, dessen Mannschaft sich allmählich fing und fünf Minuten vor der Pause erstmals in Führung ging (13:12). Erst als der Trainer auf eine 5:1-Deckung umstellte und Katharina Radtke enger bewachen ließ, übernahm der Aufstiegsanwärter die Spielkontrolle. In der zweiten Hälfte lag Alpen/Rheinberg zwischenzeitlich mit vier Toren vorne. Doch der Tabellenletzte kam zurück.

Beim Stand von 28:28 hielt Vaanilaa Ketheeswaranathan aus der A-Jugend der HSG einen Siebenmeter. Die Partie war an Spannung nicht zu überbieten. Als dann die TuS-Spielerinnen Lucy Hammel sowie Wenning wegen einer Zwei-Minuten-Strafe draußen saßen, schlug Sallach zu.

HSG-Tore: Pude (7), Sallach (6), L. Manca, Neinhuis (je 3), Hochstrate (3/2), Gerritzen, Scholz, M. Manca (je 2), Elbers, Kohs; TuS-Tore: Vogel (10), Radtke (9), Ju. Winkels, Schmitz (je 3), Dupont, Hammel (je 2),

Die Erfolgsserie der Xantener Handballer in der Bezirksliga geht weiter. Die Mannen von Trainer Falko Gaede ließen sich auch vom Vorletzten TuS Lintfort nicht aufhalten. Die Domstädter gewannen mit 25:19 (10:7) und damit das vierte Spiel in Folge. Der TuS hat sich durch die Serie ins Tabellenmittelfeld abgesetzt und nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun.

"Bei meiner Mannschaft ist die Abwehr der Schlüssel zum Erfolg. Das hat sie hinten sehr gut gemacht", sagte Gaede. Einen starken Eindruck hinterließ Simon Kistner, der auf der halbrechten Position in erster Linie fürs Toreverhindern zuständig ist. Er half am Kreis sowie auf Linksaußen aus und warf sechs Treffer.

Der TuS hatte nur bis zum 5:5 Probleme. Dann bekamen die Gäste mehr Zugriff auf die Partie. Im zweiten Abschnitt lag Xanten zwischenzeitlich mit 19:12 vorne. Lintfort kam zwar noch mal heran (17:21/18:22), doch das Gaede-Team ließ sich nicht mehr von der Siegerstraße abdrängen. Tore: Kistner, Saccullo (je 6), Orlowski (4), N. Eichler, F. Eichler, Bischoff, Sernetz (je 2), Erdmann.

