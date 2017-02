Lokalsport: Kreismeister mit großem Vorsprung

In Wesel stellten sich Leichtathleten des TuS Xanten und SV Sonsbeck der Konkurrenz. Luca Schumacher stieß die Kugel zwei Meter weiter als der Zweitplatzierte. Auch Hannah Kempken gewann einen Hallen-Titel. Von Rene Putjus

Obwohl Luca Schumacher in Folge einer Erkältung noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte war, gewann der Leichtathlet des TuS Xanten beim Weseler Hallensportfest, bei dem in drei Disziplinen (Hochsprung, Kugelstoßen, Stabhochsprung) die Kreismeister-Titel vergeben wurden, zwei Wettkämpfe. Er siegte bei den Männern im Kugelstoßen mit fast zwei Metern Vorsprung (12,76). Im Hochsprung, der zum Rahmenwettbewerb gehörte, war Schumacher selber überrascht, dass er die Latte bei 1,86 Meter im ersten Versuch überquerte und nur knapp über 1,90 Meter scheiterte.

Und auch Jenny Fröhlich wurde Kreismeisterin. Mit persönlicher Bestweite von 9,21 Metern gewann sie den Dreisprung der Frauen-Konkurrenz. Im Kugelstoßen belegte sie mit Rang fünf (5,57). Ein weiterer Titel ging an Fynn Reinders, der den M12-Wettbewerb mit der drei Kilogramm schweren Kugel auf Platz eins abschloss. Im letzten Versuch kam er auf 6,28 Meter. Kurios: Der Elfjährige trainiert zwar beim SV Sonsbeck, nimmt an den Wettkämpfen aber für den TuS Xanten teil. Sein Startpass-Änderungsantrag kam zwei Tage zu spät in der Geschäftsstelle des Nordrhein-Verbands an. Die Bitte von Abteilungsleiter Werner Riedel, ein Auge zuzudrücken, fand kein Gehör.

In Wesel kam Fynn im Hochsprung auf Rang drei (1,10) wie auch im 60m-Hürden-Sprint (12,97). Über 60 Meter wurde er Fünfter (9,54). Tobias Rzepka (U18) trat zum ersten Mal mit der Fünf-Kilo-Kugel in den Ring und erreichte mit für ihn starken 9,30 Metern Platz fünf. Gleich mit zwei persönlichen Bestleistungen belohnte sich Cassandra Dominguez (W15). Im Hochsprung steigerte sich sie als Zweitplatzierte (1,52) und knackte die A-Norm für die Nordrhein-Meisterschaft. Als Sechste über 60m-Hürden verbesserte sich Cassandra auf 10,97 Sekunden. Im 60m-Lauf sprintete das TuS-Talent auf Rang drei (8,71). Zwei Siege verbuchte Franziska Schuster (W15). Sie übersprang die Latte bei 1,55 Metern und überquerte über 60 Meter nach 8,11 Sekunden die Ziellinie als Erste. Zudem holte sich "Franzi" Rang zwei über die Hürden (9,44).

"Es war ein erfolgreiches Sportfest mit vielen Bestleistungen", fasste Riedel das Abschneiden der "Roten Teufel" zusammen. Unter anderem beglückwünschte er Hannah Kempken zu einem Kreismeister-Titel mit der Drei-Kilo-Kugel. Die W15-Athletin setzte sich mit 10,12 Metern aus dem ersten Versuch gegen acht Konkurrentinnen durch. Trainingskollegin Nele Kollöchter wurde Zweite (9,27). Die 60m-Hürden gewann Hannah in 9,37 Sekunden. Auf Rang zwei kam sie im Sprint (8,19). Kreismeister im Kugelstoßring wurde ebenfalls Max Perau (U20) mit 10,57 Metern vor seinem Teamkameraden Erik Kühnen (8,89). Kühnen gewann den Titel im Stabhochsprung (3,70). Im Hochsprung verwies er mit 1,80 Metern Perau (1,77) auf Platz zwei.

Im Finale des Stabhochsprungs der M15-Teilnehmer waren zwei Starter besser als Finn Gilsing. Doch da die beiden aus Gladbeck angereist waren, ging der Titel des Kreis Rhein/Lippe in dieser Disziplin an den Drittplatzierten. Finn übersprang die Latte bei 2,60 Meter. Jan Weber kam auf 2,30 Meter. Jan gewann allerdings im Rahmenprogramm über die 60m-Hürden-Distanz (10,45). Finn wurde hier Dritter in neuer persönlicher Bestzeit (11,07). Auch Naomi Weier steigerte sich im U20-Hochsprung, den sie mit 1,40 Meter abschloss.

Riedel lobte ebenfalls die Leistungen von Elena Aengeneyndt (W14). Das Sprinttalent siegte über 60 Meter (8,58) sowie über die Hürdenstrecke (9,81). Gleiches Kunststück gelang Jule Weibel in der W13-Wertung (8,98/11,13). Platz eins in dieser Altersklasse im Hochsprung ging an Jessica Terhorst, die die siegbringenden 1,31 Meter im ersten Versuch schaffte. Jule wurde Zweite (1,25). Ganz vorne in dieser Disziplin landete auch Merret Manten (W12). 1,28 Meter standen für sie zu Buche. Den 60m-Lauf schloss das SVS-Talent ebenfalls auf Rang eins ab (9,14).

Quelle: RP