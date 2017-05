Lokalsport: Labbeck freut sich aufs Gipfeltreffen

Morgen um 15 Uhr wird in Kevelaer das absolute Spitzenspiel der Kreisliga B, Gruppe 2, steigen. Mittendrin sind Trainer Torben Sowinski und die Fußballer der DJK Labbeck/Uedemerbruch. Die Gäste reisen als Tabellenführer an, haben aber nur einen Punkt Vorsprung auf den KSV.

Sowinski erwartete "ein Spiel auf Augenhöhe, mit unterschiedlichen Herangehensweisen". Was er damit meint, wird beim Blick auf die Tabelle deutlich. 114 Treffer hat der Zweite geschossen, weit mehr als die DJK. Die Labbecker ließen jedoch erst acht Gegentore zu. In der Rückrunde musste Keeper Michael Jansen erst einmal hinter sich greifen. "Die Vorfreude ist enorm groß, die Stimmung könnte nicht besser sein. Wir gehen zuversichtlich in die Partie", so Sowinski. Bleibt abzuwarten, ob Meistertrainer Jupp Heynkes mit seiner Weisheit recht behält, als er sagte: "Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften."

(JH)