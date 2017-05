Lokalsport: Lüttingen punktet dank Medrow in Rheinhausen

Fußball-Kreisliga A: SSV sichert vorzeitig die Klasse.

Es gibt wahrhaft angenehmere Aufgaben, als sich am Mittwochabend aus Lüttingen auf den weiten Weg nach Rheinhausen zu machen. Erst recht, wenn dort mit dem VfL der Tabellenzweite wartet und die eigene Mannschaft mit argen Personalproblemen zu kämpfen hat. Entsprechend gering waren die Erwartungen der Fischerdörfler vor der Partie gegen den VfL.

Bedingt durch diese wenig erbaulichen Umstände versuchte sich der SSV nicht an der großen Fußballkunst und dürfte damit beim Gegner keine Begeisterungsstürme ausgelöst haben. Doch da der Zweck bekanntlich die Mittel heiligt, dürfte SSV-Coach Thilo Munkes nicht viel vorzuwerfen sein, zumal am späten Abend durch die anderen Ergebnisse der Klassenerhalt in trockenen Tüchern war. Beim VfL holten die Lüttinger durch das 1:1 überraschend einen Zähler. Der VfL machte das Spiel, vermochte sich aber nach dem 1:0 nach 20 Minuten nicht in eine noch bessere Ausgangslage bringen.

Als Can Yasar auf Seiten der Hausherren nach einer Stunde mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen stiefeln musste, keimte auf SSV-Seite Hoffnung auf, sogar etwas Zählbares aus Rheinhausen mitzunehmen. Und diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht: A-Juniorenspieler Julian Medrow erzielte nach Vorlage des kurzfristig reaktivierten André Egink fünf Minuten vor dem Ende den nicht unverdienten Ausgleich.

"Bombenstark, dass wir hier einen Punkt mitnehmen konnten. Es war echt nervenaufreibend und wir können mit dem 1:1 richtig zufrieden sein", freute sich Übungsleiter Munkes.

(JH)