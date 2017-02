Frank Pomrehn: "Man bekommt mehr Freude zurück"

Budberg In der Fußball-Leistungsklasse der C-Junioren führen zwei Teams punktgleich mit großem Vorsprung vor der Konkurrenz die Tabelle an. Der SV Budberg und Fichte Lintfort haben von zwölf Partien elf gewonnen. Frank Pomrehn trainiert den SVB-Nachwuchs. Seine Zukunft nach der Saison lässt er offen.

Herr Pomrehn, wie erklären Sie sich die starke Hinserie?

Frank Pomrehn Es begann schon in der Qualifikation für die Niederrheinliga, wo wir nur knapp scheiterten. Die Jungs haben bereits in dieser Zeit in jeder Trainingseinheit alles gegeben, wodurch sie ihre Entwicklung weiter vorantrieben und sich letztlich mit einer tollen Hinserie belohnten. Das Einzige, was bei einem kritischen Blick ins Auge fällt, ist die ärgerliche Pokal-Niederlage gegen Fichte.

Wird's ein Zweikampf um die Meisterschaft bleiben?

Pomrehn Ich denke schon. Das hat sich so entwickelt, auch wenn zunächst noch der Rumelner TV auf dem Zettel mit den Favoriten stand. Deshalb war der Erfolg am ersten Spieltag auch sehr wichtig, als wir auswärts knapp gegen den RTV gewannen.

Und wie läuft die Rückrunden-Vorbereitung?

Pomrehn Wir sind richtig fleißig und hatten bereits mehrere Testspiele. Jedoch müssen wir momentan vereinzelt auf erkrankte Spieler verzichten. Aber ich hoffe, dass Anfang März wieder alle fit sind.

Und dennoch wurde die die CI-Jugend des SC Bayer Uerdingen mit 9:2 bezwungen...

Pomrehn Ja, manchmal laufen Spiele einfach. Und mit einem vollzähligen Kader ist so ein Sieg auch möglich. Jedoch haben wir eine Woche später gegen den 1. FC Mönchengladbach leidvoll feststellen müssen, dass es gegen einen guten Niederrheinligisten schwer ist, zu bestehen.

Welche Jungs fallen im Kader am meisten auf?

Pomrehn Das lässt sich nicht so leicht sagen. Das Team ist insgesamt außergewöhnlich gut besetzt. Mit Rayk Bißling, Jonathan Paul und Kaan Gündogdu gibt es zwar drei Eckpfeiler, jedoch haben auch alle anderen Spieler ihren Anteil am Erfolg.

Und wie kam es zum Sieg bei der Futsal-Kreismeisterschaft?

Pomrehn Wir haben mit gutem Hallenfußball überzeugt. Zumindest konnte da kein Team mithalten. Am 19. Februar geht's in Wuppertal auf Niederrheinebene als Vertreter des Kreis Moers weiter, was für die Jungs sehr interessant sein wird. Wir lassen alles auf uns zu kommen und bereiten uns nicht speziell vor - auch, weil der Spaß bei solchen Turnieren immer im Vordergrund steht.

Wie sieht es mit den Jungs für die nächste Saison aus? Und gibt es schon Pläne für die Jugendtrainerposten?

Pomrehn Ich hoffe, da wir in Budberg ja keine Jahrgangsmannschaften haben, dass uns beide Teams erhalten bleiben, so dass der ältere Jahrgang zusammen aufrückt und die jüngeren Spieler das Gerüst der neuen C-Junioren bilden. Wer dann in der kommenden Saison die Trainerposten besetzt, wird erst in den nächsten Wochen entschieden. Wenn wir jedoch mindestens den zweiten Platz erreichen und damit die Qualifikation für der Niederrheinliga schaffen, werde ich mein Team bis dahin auf jeden Fall weiter unterstützen.

Könnten Sie sich vorstellen, auch wieder eine Senioren-Mannschaft zu übernehmen.

Pomrehn So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Im Moment bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich mache. Ich könnte es mir natürlich vorstellen. Aber ein Jugendteam zu betreuen, ist schon etwas anderes. Da bekommt man insgesamt mehr Freude zurück.

NICK DEUTZ FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

Quelle: RP