Lokalsport: Medaillenchancen für fünf SVS-Leichtathleten

Nordrhein-Meisterschaften: René Niersmann und Werner Riedel, die Trainer des SV Sonsbeck, hoffen auf Podestplätze in Leverkusen.

Ein weiterer Saisonhöhepunkt zu einem frühen Zeitpunkt im neuen Jahr steht dem Leichtathletik-Nachwuchs des SV Sonsbeck um die beiden Trainer René Niersmann und Werner Riedel bevor. Fünf ihrer talentierten Schützlinge treten am Wochenende bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften in Leverkusen an und dürfen sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf Podestplätze machen. An Position eins geführt ist Jonas Hochstrate, der sich im Finale über die 800-m-Mittelstrecke mit fünf weiteren Konkurrenten behaupten will.

Eine Trainingspause während der Weihnachtsferien gab es für ihn nicht. "Nur am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich ihn in Ruhe gelassen", schmunzelt Niersmann. Selbst am Silvestertag musste Hochstrate ran. "Das war sein 18. Geburtstag. Da ist Jonas beim Straßenlauf in Pfalzdorf über 5 km in seiner Altersklasse Zweiter geworden. Verausgabt hat er sich aber nicht, denn abends gab es für ihn ja noch etwas zu feiern."

In Leverkusen trägt er die Bürde des Favoriten. Seine Vorleistungen sind mit 1:58,10 Minuten aus dem vergangenen Sommer sowie 1:58,30 Minuten aus dem Dezember in Dortmund von der Konkurrenz nicht unterboten worden. Niersmann dazu: "Dennoch gibt es keinen Grund, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen, denn drei weitere Finalisten haben ebenfalls Zeiten von unter zwei Minuten vorgelegt. Es könnte also ein enges Finish werden."

Werner Riedel coacht am Wochenende gleich vier Nachwuchsathleten. Die besten Chancen auf Medaillen bringt wohl Lea Halmans mit. Als Mehrkämpferin dürfte sie auch wenig Aufhebens um ihre vier Starts an zwei Tagen machen. Sie wird den 60-m-Hürdensprint absolvieren, in der Staffel der Startgemeinschaft Rhede-Sonsbeck-Wesel über 200 m mit um den Sieg laufen, den Hoch- und den Weitsprung bestreiten. "Lea kann an einem guten Tag in allen vier Disziplinen auf dem Podest landen." Das traut ihr Trainer der EM-Teilnehmerin in der Altersklasse U 18 durchaus zu. Mittlerweile startet sie in der AK U 20 ebenso wie ihre Teamkameradin Greta Heine. Sie wird allerdings ausschließlich die Sprintdisziplinen absolvieren. Grate geht wie Lea Halmans über 60 m Hürden und in der 4 x 200-m-Staffel an den Start. Darüberhinaus kommt sie im Kurzsprint über 60 m zum Einsatz. Unter den gemeldeten 30 Teilnehmerinnen bringt sie die zehntbeste Vorleistung von 8,27 Sekunden mit. Damit hat sie erweiterte Medaillenchancen. "Über den Einzug ins Finale würden wir uns aber auch schon freuen, denn Greta laborierte zuletzt an einer Entzündung im Mittelfuß", sagt Riedel, der die starke Konkurrenz aus Leverkusen und Uerdingen/Dormagen im Auge hat. Gleiches gilt für den 200-m-Lauf.

Erik Kühnen holte sich jüngst den Kreismeistertitel im Hochsprung in Rhede. Mit übersprungenen 1,91 m ist nach den Vorleistungen für ihn eine Bronzemedaille bei den Nordrhein-Meisterschaften in Reichweite. Außerdem wird er über 200 m und im Weitsprung starten.

Nicht ganz sorgenfrei ist Riedel, was die Leistung von Max Perau betrifft. Der Hochspringer befindet sich noch im Aufbautraining nach einer Fußverletzung, die ihn zu einer längeren Pause gezwungen hatte. Seine Vorleistung von 1,84 m wird in Leverkusen auf der siebtbesten Position geführt. "Noch etwas drauf packen wäre für ihn schon prima", meint Riedel.

