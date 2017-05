Lokalsport: Ossenberg macht sein Meisterstück - 10:1

Fußball-Kreisliga B: Silas Baumbach lässt es richtig krachen. Gegen Wardt trifft der Torjäger sechs Mal ins Schwarze. Von Johannes Heiming

Schon lange hatte es keine Zweifel mehr gegeben, doch nun ist es auch rechnerisch perferkt. Nach einer bärenstarken Saison steht der Aufstieg von Concordia Ossenberg in die Kreisliga A fest. Sage und schreibe 16 Punkte Vorsprung weist das Team von Trainer Björn Quint vier Spieltage vor dem Saisonende auf den Tabellenzweiten auf. Während in Ossenberg also schon gefeiert werden darf, verspricht das Rennen um Platz zwei und vor allem der Abstiegskampf ein dramatisches Finale. Ein Pünktchen trennt den Elften Fichte Lintfort II vom SV Orsoy II, für den Platz 15 derzeit den Abstieg bedeuten würde.

Concordia Ossenberg - DJK Wardt 10:1 (5:0). Es bleiben keine Fragen offen. "Wenn wir schon aufsteigen, dann aber auch mit Stil", dachte sich wohl die Concordia und vor allem Silas Baumbach. Der Torjäger der Hausherren, einer der ganz großen Erfolgsgaranten dieser Saison, steuerte sechs Tore zum Kantersieg bei. So durften sich alle, die es mit der Concordia halten, bereits nach gut zehn Minuten auf einen feucht-fröhlichen Mittwochabend einstellen. Denn zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber bereits mit 2:0 gegen überforderte Gäste. Und so lagen Freud' und Leid auch an diesem Abend eng zusammen. Denn während in Ossenberg nun gefeiert werden darf, ist die DJK weiterhin stark vom Abstieg bedroht. Doch zunächst gehören die Schlagzeilen dem dominanten und verdienten Aufsteiger. Trainer Quint war natürlich bester Laune: "Wir haben uns spätestens heute für morgen alle frei genommen. Natürlich wird jetzt erstmal richtig gefeiert. Das haben sich die Jungs einfach verdient. In dieser Saison hat alles gepasst. Wir haben richtig viel investiert und sind dafür belohnt worden."

SV Orsoy II - SV Sonsbeck III 2:2 (2:0). In der achten Minute der Nachspielzeit gelang Marc Jansen der Ausgleichstreffer für die Gäste. Die Führung der Hausherren war zur Pause glücklich, denn das Spiel machten die Gäste. Marcel Vacilotto und Julius Kurtz hatten für den SVO getroffen. Doch nach dem Anschlusstreffer durch Malte Roeling witterte der SVS Morgenluft und wurde für seine Mühen spät belohnt. In Orsoy blickt man nun mit Spannung auf das wichtige "Kellerduell" gegen die DJK Wardt am kommenden Sonntag.

SV Vynen/Marienbaum - FC Rumeln/Kaldenhausen II 0:2 (0:1). Die Überraschung gegen den Tabellendritten bliebt für den SV Vyma aus, der damit weiterhin nur einen Zähler vor dem Abstiegsplatz steht. Dem frühen Rückstand nach sechs Minuten liefen die Hausherren vergeblich hinterher.

Alemannia Kamp - BSV Bönninghardt 1:0 (1:0). Ebenso wie die Konkurrenz verpasste auch der BSV einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Gegen die Alemannia gerieten die Gäste nach 20 Minuten in Rückstand. Anschließend entwickelte sich eine offene Partie, in der der BSV seine Chancen nicht nutzte.

TuS Borth - VfL Repelen II 1:1 (0:0). Der TuS geriet in einem intensiven Spiel bereits nach vier Minuten in Rückstand, erholte sich vom Schock jedoch gut und behielt durch den Ausgleich von Andreas Dargel zumindest noch einen Punkt daheim.

SV Budberg III - OSC Rheinhausen 3:2 (2:1). Achim Lorenz sicherte dem SVB eine Minute vor Schluss durch seinen zweiten Treffer noch den etwas glücklichen Sieg. Markus Lingen hatte das zwischenzeitliche 2:1 für Budberg erzielt.

Kreis Kleve/Geldern: DJK Labbeck/Uedemerbruch - Germania Wemb 3:1 (0:1). Eine einzige Chance bekamen die Gäste in der ersten Halbzeit und promt lag die DJK zurück. Doch die Hausherren kamen zurück und drehten die Partie durch Tore von Matthias Treffler (2) und Chris Wendorff.

