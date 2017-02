später lesen Lokalsport Paul führt weiter die Budberger Fußballer an 2017-02-21T16:46+0100 2017-02-22T00:00+0100

Die Mitglieder der Fußball-Abteilung des SV Budberg haben nichts an der Arbeit des Vorstands auszusetzen. Jedenfalls gab's bei den Wahlen keine Überraschungen. Thomas Paul ist weiterhin Vorsitzender, Michael Nagels Obmann und Stephan Schmengler Kassierer. Auch die Vorstandskollegen wurden in ihren Ämtern bestätigt. Schmengler beeindruckte mit seinen Zahlen. Trotz der laufenden Kosten wurden Rücklagen geschaffen, die zweckgebunden sind. Das Geld wird in rund zehn Jahren für die Erneuerung der Oberschicht des Kunstrasens benötigt. Insgesamt spielen derzeit 23 Mannschaften - von den Alten Herren bis zu den Bambini - beim SVB.