Lokalsport: Pleitenserie der BGL geht weiter

Regionalliga-Basketball: Die Lintforter mussten gegen die RheinStars Köln II ohne mehrere Stammspieler auskommen. Von Björn Belloff

Ohne mehrere Stammspieler und mit einigen angeschlagenen Akteuren musste sich Basketball-Regionalligist BG Lintfort der Zweitvertretung von RheinStars Köln mit 67:77 (36:43) geschlagen geben. Immerhin konnte die nun seit fünf Spielen sieglose BGL den direkten Vergleich für sich entscheiden.

Coach Tobias Liebke bewertete die Partie nüchtern: "Wir mussten auf mehrere Stammkräfte verzichten, weil sie krankheits- oder verletzungsbedingt nicht eingreifen konnten. Da muss man dann einsehen, dass es gegen so einen starken Gegner nicht reicht." Konkret meinte der Trainer den Ausfall von Michael Schmak, Björn Wagner und Thomas Achtermeier, die nicht zur Verfügung standen. Darüber hinaus gingen Paul Krüger, Patrick Wittich und Janosch Feige von Krankheiten geschwächt in die Partie.

Mit mehreren ProA-Spielern angereist, stellten die Kölner das individuell klar bessere Team. Liebke verhalf Cem Karakaya zu seinem Comeback in der ersten Mannschaft. Er sollte auf der Aufbauposition aushelfen und für Entlastung sorgen. Dennoch hatte die BGL von Beginn an Probleme, die körperlich starken Gäste in Schach zu halten. Gerade in den ersten Minuten trafen die Kölner fast nach Belieben, die Lintforter hingegen hatten Probleme im Abschluss. Erst zum Ende des ersten Abschnitts fanden die Gastgeber ihren Rhythmus.

Die BGL war nun im Spiel. Daher mussten die Gäste alles aufs Feld bringen, was ihnen möglich war, um die Führung zu behaupten. Lintfort blieb hartnäckig, auch weil Karakaya die Verteidigung der Gäste mit unwiderstehlichem Zug zum Korb bloßstellte. Er bekam in dieser Phase aber zu wenig Unterstützung von seinen Mitspielern, so dass die Lintforter mit einem Rückstand in die Pause gehen mussten.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine emotionale und nicklige Partie. Die BGL kam erneut in Schlagdistanz. Die Kölner antworteten jedoch hervorragend. Dies war allerdings durch einige Nachlässigkeiten im Lintforter Defensivverhalten begünstigt - die BGL ließ im dritten Abschnitt zu viele einfache Punkte zu. Im Schlussviertel merkte man der BGL die Erschöpfung an.

Zwar gestaltete das Team das Spiel ausgeglichen und suchte nach seine Chance, doch die Domstädter erwiesen sich als zu clever. "Ich kann den Jungs wieder keinen Vorwurf machen, was die Moral und das Kämpferische angeht. Wir laufen auf dem Zahnfleisch und sind nicht in der körperlichen Verfassung, um auf diesem Niveau mitzuhalten. Und nächste Woche in Meckenheim wird das nicht anders sein", sagte Liebke.

Punkte: Lipp (11), Achtermeier, Karakaya (je 10), Feige, Boner, Krüger (je 8), Sengutta, Mellmann (je 6).

Quelle: RP