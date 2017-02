Lokalsport: Rheinberg II ist so gut wie durch

Rheinberg II ist so gut wie durch

Tischtennis: Die "Zweite" des TuS 08 baute den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Millingen spielte unglücklich. Von Stefanie Kremers

Zwei immens wichtige Punkte für den direkten Klassenerhalt haben die Xantener Tischtennis-Herren am 16. Spieltag eingesackt. Die Millinger Drittvertretung steckt derweil im Abstiegssumpf fest. Rheinberg II kann so langsam den Sekt kaltstellen.

Bezirksliga: Thomas Christians, der Kapitän des SV Millingen, hatte den Mund vor der Heimpartie gegen den TV Mehrhoog bewusst nicht zu voll genommen. Die "Buben" unterlagen dem Tabellensiebten mit 5:9. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit ging der Zweite mit einem 0:3 aus den Doppeln und schlug auch danach unglücklich auf.

Topmann Benjamin Sowinski brachte sein erstes Einzel nach fünf Sätzen nicht nach Hause. Den Rückstand holte der Aufstiegsaspirant nicht mehr auf und weist nun nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den Tabellendritten auf. Punkte: Christians (2), Sowinski, Maas, Fuchs.

Bezirksklasse: Der TuS Xanten drehte die Partie beim TSV Weeze. Die Domstädter lagen schon mit 4:6 im Rückstand, bevor vier Einzelsiege die Wende brachten. "Da die Mitkonkurrenten auch gewonnen haben, war der Sieg schon extrem wichtig", sagte Kapitän Michael Zeltsch. Die Domstädter setzten sich damit aus dem Tabellenkeller der Gruppe 1 etwas ab. Das Schlussdoppel gewannen die Xantener gegen Andy Hendricks und Bernd Heimers (verletzt) kampflos. Punkte: Zeltsch/Fischer (2), Dudziak (2), Artz (2), Zeltsch, Fischer, Quosbarth.

Das Kellerduell hat der SV Millingen III beim TTC Kranenburg mit 1:9 verloren. So deutlich wie das Ergebnis war der Spielverlauf allerdings nicht. Die "Buben" mühten sich, um wichtige Zähler zu sammeln. Zwei Doppel gingen dann erst im fünften Satz an den Gastgeber. Auch vier der sieben Einzel entschieden sich erst im letzten Satz. Davon gingen allerdings drei Einzel zugunsten des Gegners aus. Lediglich Thomas Martin holte mit 3:2 den Ehrenpunkt. Der SVM hat nun schon drei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Seine Dominanz hat der TuS 08 Rheinberg in der Parallelgruppe wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gegen Grün-Weiß Flüren II standen die in dieser Saison noch ungeschlagen Akteure keine 90 Minuten an den Tischen. Der Spitzenreiter fertigte die überforderten Gäste mit 9:0 (27:4 Sätze) ab. Der Tabellenzweite hat unterdessen wieder gepatzt und weist bereits sechs Punkte Rückstand auf die Rheinberger auf. Der Aufstieg dürfte für die "Zweite" des TuS 08 daher reine Formsache sein. Punkte: Büssen/Lindner, Waschipki/Hübert, Gutschek/Acikel, Büssen, Waschipki, Lindner, Gutschek, Acikel, Hübert.

Info: Nach dem Karnevalswochenende geht's für den TuS Xanten bereits am Freitag, 3. März, gegen Union Kevelaer-Wetten II weiter.

Quelle: RP