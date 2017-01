Lokalsport: Sebastian Leurs betreibt Eigenwerbung

Fußball: Landesligist SV Sonsbeck beendete beide Vorbereitungspartien erfolgreich. Der TSV Wa./Wa. wurde mit 1:0 bezwungen, gestern dann in Süchteln mit 4:3 gewonnen. Neuzugang Emre Kilic erlebte seine Torpremiere. Von Andre Egink

In zwei Vorbereitungspartien standen die Landesliga-Fußballer des SV Sonsbeck am vergangenen Wochenende auf dem Platz. Trotz der Erfolge über zwei Bezirksligisten sah Trainer Sandro Scuderi noch viel Leerlauf. Sebastian Leurs machte Werbung für sich. Er traf in beiden Spielen. Der TSV Wachtendonk-Wankum wurde mit 1:0 (1:0), gestern dann der ASV Süchteln, Spitzenreiter der Gruppe 3, mit 4:3 (2:1)bezwungen.

Scuderi nutzte beide Begegnungen, um allen Spielern Einsatzzeiten zu geben: "Jeder konnte sich beweisen und mit guten Leistungen empfehlen." Nicht einsatzfähig waren am Wochenende Niklas Maas (im Aufbautraining), Jan-Paul Hahn und Marcel Schütze (beide krankheitsbedingt). Scuderi testete in beiden Spielen unterschiedliche Systeme. "Die erst Partie hat mir nicht gut gefallen, die am Sonntag schon wesentlich besser, so dass ich wichtige Erkenntnisse mitgenommen habe", resümierte er.

Daheim gegen Wa./Wa. tat sich der SVS schwer. Die Gäste standen sehr tief. "Wir hatten kein Tempo im Spiel. Und uns fehlte die geistige Frische, um gezielte Offensivaktionen zu starten", bemängelte Sonsbecks Trainer den Auftritt seiner Akteure. Dennoch ließ der Landesligist in der Defensive nichts zu. Nach Flanke von Max Fuchs köpfte Leurs zum 1:0 ein (11.). Zwar kontrollierte der SVS jederzeit das Tempo, jedoch waren Chancen Mangelware. Es dauerte bis zur 41. Minute, ehe es von den Hausherren mal wieder eine Tormöglichkeit zu sehen gab. Nach Flanke von Björn Schaap köpfte Fuchs knapp am rechten Pfosten vorbei.

Nach dem Pausentee veränderte Scuderi sein Team auf acht Positionen. Lediglich Kristof Prause, Luca Terfloth und Peter Janßen blieben auf dem Platz. Auch nach den vielen Wechseln kontrollierte Sonsbeck das Geschehen. Die Gäste kamen nur selten hinten heraus. Ab der 68. Minute durfte sich der A-Jugendliche Max Giesen über Einsatzzeit freuen. In der 75. Minute hatte Wa./Wa. die erste und einzige Chance im gesamten Spiel. Nach einem Fehler von Keeper Tim Weichelt kam Max Brusius an den Ball. Doch der Keeper war diesmal zur Stelle.

Aus dem gestrigen Auftritt nahm Scuderi dann mehr positive Eindrücke mit in die weitere Vorbereitungsphase: "Von Anfang an haben wir uns ganz anders präsentiert und gegen eine gute Mannschaft viel zielstrebiger agiert. In der zehn Minute jubelte Neuzugang Emre Kilic über seinen ersten Treffer im Trikot der Rot-Weißen. Nachdem Nando Di Buduo das 1:1 erzielte hatte (28.), brachte Leurs den SVS wieder in Führung (33.). Im zweiten Abschnitt erhöhten Florian Abel (63.) und Fuchs (65.) auf 4:1. Süchteln konnte durch die "Buden" von Kai Baumeister (67.) sowie Samy Forestal (85.) noch verkürzen. "Die Gegentreffer waren alle vermeidbar, weil Geschenke von unserer Seite. Eine Verkettung von Fehlern führte zu den drei Toren", bemängelte Scuderi die Defensivarbeit. Am nächsten Samstag, 17 Uhr, kommt mehr Gegenwehr auf den SVS zu. Dann ist Oberligist TSV Meerbusch zu Gast.

