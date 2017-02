Lokalsport: Sonsbecker A-Jugend macht's spannend

Nachwuchsfußball: Der Tabellenzweite siegte durch zwei späte Treffer mit 4:3. Der SV Budberg gewann zweistellig. Die Xantener B-Junioren erzielten 13 Treffer. Die JSG Veen/Alpen rückte auf den vierten Platz vor. Von Nick Deutz

In einem verrückten Spiel behielten die Sonsbecker A-Junioren in der Leistungsklasse die Oberhand. Die B-Jugend der Spielgemeinschaft Veen/Alpen rückte auf den vierten Tabellenrang vor.

A-Jugend: JFV Neukirchen-Vluyn - SV Sonsbeck 3:4 (0:2). Gästetrainer Axel Heep war nach dem Abpfiff aufgekratzt: "Es war eine unglaubliche Partie." Die Schlussphase hatte es mit viel Dramatik in sich. Zu Beginn war der Zweite klar spielbestimmend und ging durch Michel Hornbergs sowie Timo Evertz per Foulelfmeter in Führung. Nach der Verletzung eines SVS-Verteidigers drehten die Hausherren zunächst das zweikampfintensive Spiel. Doch den Rot-Weißen gelang es, nochmals das Ruder rum zu reißen, und gewannen durch einen weiteren Hornbergs-Treffer und das Tor von Sipan Omar.

FC Meerfeld - JSG Millingen Borth 5:2 (2:1). Der Gastgeber kontrollierte das Match in der Anfangsphase. David Zobel, Übungsleiter der JSG, forderte daraufhin "mehr Druck" von seinen Jungs, die nun mehr Torchancen kreierten. Moritz Neumann nutzte eine davon. Nach Wiederanpfiff ging's hin und her. Der FCM traf per Elfmeter, Matthias Sprünken egalisierte. Letztendlich sei die Heimelf jedoch effektiver gewesen, sagte Zobel.

SSV Lüttingen - VfL Repelen 2:1 (0:0). In den ersten 20 Minuten waren die Teams noch in der Winterpause, so dass es wenige Chancen zu sehen gab. Dies änderte sich vor allem im zweiten Durchgang, als die Fischerdörfler nach einem Tor von Janik Schweers erstmals jubeln durften. Laut SSV-Coach Daniel Beine verlor sein Team dann jedoch kurz die Ordnung und kassierte den Ausgleich. Lüttingen investierte wieder mehr und belohnte sich mit dem 2:1 durch Julian Medrow.

SV Budberg - FC Rumeln-Kaldenhausen 10:0 (4:0). In einer sehr einseitigen Partie sicherte sich der SVB einen Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten. Lukas Mölders (3), Jonas Kossmann (2), Klaas Herchert, Yannick Dielkus, Lennart Severith und Silas Kossmann erzielten die "Buden". Zudem traf ein FCR-Kicker ins eigene Netz.

B-Jugend: TuS Xanten - VfL Repelen 13:1 (5:1). Die Domstädter fuhren einen Kantersieg ein. Trainer Frank Ingendahl sah "Einbahnstraßenfußball". Sein Team benötigte allerdings einen Wachrüttler. Der Gast erzielte den ersten Treffer. Durch den Erfolg festigt der TuS Rang drei. Die Torschützen konnte Ingendahl nicht nennen.

SV Menzelen - SV Budberg 4:1 (0:1). Thomas Kehrmann, Übungsleiter der Gäste, sah sein Team zunächst "spielerisch überlegen", woraus auch der Führungstreffer von Phil Niklas resultierte. Jedoch fehlte im zweiten Abschnitt die Konsequenz im Abschluss, was der SVM durch Niklas Kiwitt, Simon Wirtz, Nico Heitmann und Tom Jordan ausnutzte. Die Niederlage aus Budberger Sicht bekam durch den unnötigen Platzverweis von Tobias Stilt einen bitteren Beigeschmack

SV Sonsbeck - Rumelner TV 4:0 (1:0). Die Rot-Weißen meisterten ihre Aufgabe souverän und gestatteten dem Gegner keine Freiräume. Rumeln ging ganz schön zur Sache, wie Heimcoach Jürgen Brilski meinte. Frederik Schillians (3) und Robin Michels trugen sich in die Torjägerliste ein.

JSG Veen/Alpen - GSV Moers 3:0 (2:0). Die JSG siegte verdient beim Tabellennachbarn. Nach den Torerfolgen von Marius Gietmann und Marcel Elbers (2) wurde mit dem "Dreier" der vierte Platz erkämpft.

Quelle: RP