Lokalsport: SV Budberg muss wieder tief in die Tasche greifen

Zu wenig Schiris: 1000 Euro Ordnungsgeld sind fällig.

30 Vereine im Fußballkreis Moers werden zur Kasse gebeten, weil sie in diesem Jahr nicht genügend Schiedsrichter stellen können. Insgesamt beläuft sich die Summe der Ordnungsgelder, die an den Niederrhein-Verband zu überweisen sind, auf 6800 Euro.

Am härtesten trifft es wie in den Vorjahren den SV Budberg. Weil der Club fünf Referees zu wenig hat, sind 1000 Euro fällig. Auf Rang zwei die Rangliste, auf der eigentlich kein Verein erscheinen will, liegt der OSC Rheinhausen mit 450 Euro. Der Verband verlangt, dass für jede Seniorenmannschaft, die am Spielbetrieb teilnimmt, ein Schiedsrichter gestellt wird. Dazu kommt ein weiterer Referee für den Jugendbereich plus ein zusätzlicher Spielleiter für jedes Team ab der höchsten Verbandsspielklasse. Zahlen müssen auch der BSV Bönninghardt, TuS Borth SV Sonsbeck, Eintracht Wardt (je 300), SSV Lüttingen, Viktoria Alpen SV Ginderich (je 200), TuS Xanten, TuS 08 Rheinberg, Borussia Veen, SV Büderich, SV Orsoy und SV Vynen-Marienbaum (je 100).

(put)