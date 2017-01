Lokalsport: SV Neukirchen beendet Durststrecke

Oberliga-Handball: Durch den 26:23-Erfolg über die SG Überruhr beträgt der Abstand auf die Abstiegsränge fünf Punkte. Von Michael Bluhm

Beim SV Neukirchen hieß es am Wochenende: Erst mal tief durchatmen. Nach etlichen erfolglosen Wochen mit vielen Rückschlägen tat jetzt das Erfolgserlebnis so richtig gut. Die Oberliga-Handballer schlugen in einer richtungweisenden Partie vor heimischer Kulisse die SG Überruhr verdient mit 26:23 (13:13). Die Blau-Gelben haben somit genau zum richtigen Zeitpunkt die Reißleine gezogen. Der Neuling hat den Abstand auf die Abstiegsränge auf satte fünf Punkte ausgebaut.

Die Hausherren zeigten von Beginn an großes Engagement. Insbesondere der Deckungsauftritt erreichte alte Stärke. Wichtig war, dass Dennis Kühn, der zuletzt wegen eines tiefen Risses am Finger noch ausfiel, auf die Zähne biss und sich zur Verfügung stellte. Allein sein Mitwirken verlieh der Abwehr deutlich mehr an Stabilität. Neukirchen überzeugte als Kollektiv sowie in den aggressiv geführten Zweikämpfen. Torwart Dominik Köller hielt zunächst stark. - bis zu 21. Minute. Dann gab's einen notwendigen Wechsel zwischen den Pfosten. Fortan stand Tim Koch erfolgreich zwischen den Pfosten. Aber trotzdem: Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich die Kontrahenten nichts schenkten. Neukirchen hatte in der Schlussphase der ersten Hälfte so einige Konzentrationsmängel, ließ daher einige gute Chancen ungenutzt. Doch die SVN-Spieler schöpften in der Halbzeitpause neuen Mut. Als Grundstein diente weiterhin ein stabiler und aufopferungsvoll kämpfender Deckungsauftritt. Die Mannschaft präsentierte sich weiter engagiert mit einer hohen Laufbereitschaft.

Die Hausherren hielt auch in Angriff die "Schlagzahl" hoch. Christian Ginters - der Rückraumspieler trat aufgrund seiner Fußverletzung nur im Angriff in Erscheinung - führte klug Regie. Aber auch andere Spieler wie Daniel Peters übernahmen Verantwortung. Der SVN führte zwar in den kompletten zweiten 30 Minuten, aber der Abstiegskandidat aus Überruhr ließ sich nicht abschütteln (20:19/21:20). Die Gastgeber benötigten daher die gesamte Konzentration bis zum Abpfiff, so dass endlich mal wieder seit langer Zeit ein Sieg bejubelt werden durfte.

"Dieser Sieg war extrem wichtig. Alle Spieler haben sich reingekniet und an einem Strang gezogen", freute sich Spielertrainer Jörg Förderer Tore: Behmer (6/6), Ginters, Peters (je 5), Kaplanek, Fietze (je 3), Bartnik, Kühn (je 2).

Quelle: RP