Lokalsport: SV Sonsbeck hinten zu anfällig

Fußball-Testspiel: In der Offensive läuft's. Landesligist trotzte dem TSV Meerbusch eine 3:3-Remis ab. Von Andre Egink

Eine mehr als ansprechende Leistung hat der SV Sonsbeck im Vorbereitungsspiel gegen einen höherklassigen Gegner gezeigt. Der Tabellenvierte der Fußball-Landesliga trotzte dem TSV Meerbusch ein Remis ab. Wegen der besseren Chancen war sogar mehr als das 3:3 (1:1) drin. Für großen Unmut sorgte am Rande die Testspiel-Absage des SV Hö./Nie.

"Trotz der harten Trainingswoche sind die Jungs hohes Tempo gegangen und haben über weite Strecken die Partie beherrscht", meinte Guido Lohmann, der Sportlicher Leiter. Auch durch die vielen Wechsel und zwischenzeitliche Systemumstellung kam's nicht zum Bruch im Sonsbecker Spiel. Trainer Sandro Scuderi war rundum zufrieden: "Es macht sehr viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Nach Ballgewinn schafft sie es, über wenige Stationen schnell zum Abschluss zu kommen."

Gegen den Oberligisten gab Stürmer Daniel Beine sein Comeback im SVS-Dress. Nach zweieinhalb Jahren Trainertätigkeit beim SV Hönnepel-Niedermörmter will sich der 29-Jährige nun wieder ganz aufs Toreschießen konzentrieren. "Ich bin toll aufgenommen worden. Ich möchte der Mannschaft helfen, die Aufstiegschance zu wahren", so der Rückkehrer. "Daniel belebt unsere Offensive. Natürlich ist er noch nicht fit. Aber er hat schon gezeigt, dass er mit seinen spielerischen Fähigkeiten und seinem Torinstinkt uns definitiv weiterhelfen wird", sagte Lohmann. Scuderi darf sich mit den Zugängen Marcel Schütze, Emre Kilic und Beine auf noch mehr Qualität im Kader freuen.

"Ich habe nun die Qual der Wahl. Das ist für einen Trainer aber auch mal ganz schön. Somit kann ich flexibel reagieren. Und egal, welches System wir spielen, wir haben die passenden Typen", ergänzte der Coach. Erfreulich sei, dass sich die Balltreter gegenseitig puschen und den Konkurrenzkampf annehmen würden.

Beine und Kilic gelang es gegen Meerbusch nicht, sich in die Torschützenliste einzutragen. Hingegen trafen ihre Offensiv-Konkurrenten. Felix Terlinden glückte das 1:0 (24.). Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte ging's ganz schnell. Terlinden war auch an der Entstehung des Tores beteiligt. Nur sechs Minuten später glich Semir Purisevic per Weitschuss aus. Bis auf das 1:1 ließ Sonsbeck defensiv nichts anbrennen.

In der 51. Minute ging der Oberligist durch Boran Sezen in Führung. In der Phase hätte das ausgeglichene Spiel kippen können, jedoch rissen die Gastgeber die Partie an sich und kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Meerbusch war nur bei Standards gefährlich. Max Fuchs per Lattentreffer, Jonas Gerritzen, Sebastian Leurs, Kilic und Florian Abel vergaben beste Chancen. In der 64. Minute war dann Gerritzen zur Stelle. Fuchs traf zum 3:2. (73.). Nur wenige Augenblicke später hatte Fuchs die Entscheidung auf dem Fuß, jedoch blieb ihr der zweite Torerfolg verwehrt. Stattdessen markierte Purisevic das 3:3 (82.). Keeper Jonas Grüntjens machte in dieser Szene keine gute Figur. "Obwohl wir aus dem Spiel heraus keine Chance zugelassen haben, bekamen wir wieder drei Tore rein. Daran müssen wir weiter arbeiten", sah Scuderi noch einige Trainingsansätze.

Der Coach muss derweil am kommenden Wochenende umplanen, weil der SV Hö./Nie. ohne Begründung die Testpartie für den 12. Februar absagte und stattdessen gegen Adler Osterfeld antritt. Lohmann angesäuert: "Weder Sandro, der sich mehrfach mit Coach Mewes telefonisch abgestimmt hatte, noch ich haben eine persönliche Info erhalten. Das Spiel wurde ohne Kommentar im Internet von Hö./Nie. abgesetzt. So etwas gehört sich nicht. Wir hatten sogar das Spiel auf Wunsch des Gegners von Samstag auf Sonntag verlegt." Der SVS sucht nun im Rahmen seines Trainingslagers für den 11. Februar einen neuen Gegner. Für den 15 Februar wurde mit dem TSV Meerbusch ein "Test-Rückspiel" vereinbart.

Quelle: RP