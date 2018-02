Lokalsport: SVM bastelt am Projekt "Kunstrasen"

In Millingen sollen auf ehemaligen Tennisplätzen Fußball-Kleinspielfelder entstehen. Beitragserhöhung beschlossen. Von Rene Putjus

Den Wunsch nach besseren Trainingsmöglichkeiten gerade in der kalten Jahreszeit äußern die Fußballer des SV Millingen schon lange. Auf der Hauptversammlung des Vereins stellte der Vorsitzende Ulrich Glanz den Baustart von zwei Kleinspielfeldern für 2019 in Aussicht.

43 Mitglieder kamen zum alljährlichen Treffen ins Clubheim, das trotz der umfangreichen Tagesordnung ohne irgendwelche Misstöne in etwas mehr als zwei Stunden über die Bühne ging. Glanz, der seit 1988 im Amt ist, stellte in seinem Bericht ausführlich das Projekt "Kunstrasen-Plätze mit Flutlichtanlage" vor. Die sollen auf der seit der Auflösung der Tennis-Abteilung Ende 2016 nicht mehr genutzten Anlage entstehen. Der eigens gegründete Arbeitskreis unter Leitung des Senioren-Fußball-Obmanns Rainer Lempert habe in den vergangenen Wochen "ganze Arbeit geleistet", sagte Glanz. Die Planungen seien weitestgehend abgeschlossen. Es wurde inzwischen ein Antrag auf Bezuschussung an die Stadt Rheinberg gestellt, "der in den politischen Gremien sehr positiv bewertet" wurde, meinte der Vorsitzende. Er zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass der Bau im kommenden Jahr realisiert werden kann: "Somit würde eine deutliche Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten auf unserer Sportanlage insbesondere in den Wintermonaten endlich Wirklichkeit werden."

Bei den Neuwahlen gab's keine Überraschungen. Sascha Spang als Geschäftsführer, Ina Pullich als Hauptkassiererin, Angelika Glanz als Schriftführerin und Andrea Meyer als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer blieben Marcel Schulz und Mario Heinen. Neue Kassenprüfer sind Claus Weyhofen, Georg Königs sowie Peter Ingenillem.

Die vom Vorstand wegen der gestiegenen Kosten und der anstehenden Investitionsmaßnahmen vorgeschlagene Beitragserhöhung ab dem zweiten Halbjahr 2018 wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Kinder zahlen dann 4 Euro, Jugendliche 5 Euro, Erwachsene 7,50 Euro und die über 65-jährigen Mitglieder 4 Euro monatlich. Die Aufnahmegebühr bleibt mit 7,50 Euro unverändert. Glanz: "Damit ist der SV Millingen nach wie vor einer der preiswertesten Sportvereine in der Umgebung."

Einen breiten Raum nahm die Verabschiedung der neuen Vereinssatzung ein. Glanz erläuterte, dass zur Erstellung professionelle Hilfe vom Landessportbund eingeholt wurde und dass das Amtsgericht Kleve sowie Finanzamt Moers anschließend um Stellungnahmen gebeten wurden. Ohne weitere Diskussionen stimmten die Mitglieder die neue Satzung zu. Im Rahmen der Versammlung wurden Ottfried Rinio, Helmut Kehrmann, Michael Niedrig und Leo Eßer für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Goldene Ehrennadel erhielt Norbert Sokull für seine 50-jährige Vereinstreue. 60 Jahre im Verein sind Fritz Lönneker und Friedhelm Berkels, seit 65 Jahren Ernst Otto.

Erstmals gab es in der 90-jährigen Geschichte des SVM auch Ehrungen für 70-jährige Mitgliedschaften. Heinrich ten Elsen, Heinz Wellesen, Johannes Schumacher und die Brüder Walter, Karl-Heinz sowie Gerhard Weyhofen erhielten die Goldene Ehrennadel mit der Zahl 70. Willi Weyhofen und Karl Hausmann konnten wie einige andere Jubilare nicht teilnehmen. Ihre Ehrungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

"Es war schön mit euch", mit diesen Worten dankte Glanz allen für ihr Kommen. Die anschließende Nachbetrachtung dauerte deutlich länger als die eigentliche Hauptversammlung. Erst weit nach Mitternacht verließen die letzten Mitglieder das Clubheim, was für Glanz ein Indiz "für die gute Stimmung in der großen Millinger Sportlerfamilie" ist.

Quelle: RP