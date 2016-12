Lokalsport: SVN-Spieler kontern verbale Angriffe

Marcel Plath ist einer der 26 Fußballer, die den A-Ligisten SV Neukirchen zur Winterpause verlassen werden. Er wehrt sich jetzt gegen die Vorwürfe, die Fußball-Abteilungsleiter Timo Jogsch gegen Ex-Trainer Ralf Wildraut sowie dessen Schützlinge erhoben hat.

Die Abmeldungen habe "irgendjemand vorbereitet und unterschreiben lassen", hatte er gemutmaßt (RP vom 28. Dezember). Plath kontert die Angriffe. Der 38-Jährige sagte unter anderem: "Auch in den unteren Kreisligen sollte immer offen und ehrlich miteinander umgegangen werden." Das sei beim SVN nicht der Fall gewesen. Ein Vorstandsmitglied habe in einer Art und Weise nachgetreten, die die Mannschaft "als charakterlos" empfand.

Zudem: "Wenn Außenstehende schon sonntagsvormittags wissen, dass der Trainer am Montag entlassen wird", sei das beschämend. Wildraut sei undankbar rausgeworfen worden. Plath und die anderen hätten in schweren Zeiten zum Verein gestanden. Vermisst wurde "die Loyalität des Vereins gegenüber den Spielern". Und der Routinier meinte weiter: "In unserem Team herrscht keinerlei Gruppenzwang. Alle haben sich offen und ohne Druck entschieden, den SV Neukirchen zum 31. Dezember 2016 zu verlassen."

Quelle: RP